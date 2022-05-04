中央確診自主回報系統亂　黃珊珊：每天的惡夢

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃珊珊直言，上週台北市的自主回報系統上路後，收到了接近一萬筆的回報資料，「不過1日改成使用中央系統後，回報到台北市的資料只有僅僅不到400筆。」黃珊珊說，這樣也造成確診民眾對區級關懷中心及健康服務中心的誤會與衝突，「拜託大家給基層同仁多一點鼓勵，他們真的很想把每個人都照顧好，但是量大資料不齊，是我們每天的惡夢！」
黃珊珊解釋，原因在於PCR檢測是健保系統，法傳系統抓健保資料，可能抓到的是民眾很久很久以前留的資料而非最新的地址電話，所以根本沒有傳簡訊給確診者，造成確診者沒法主動回報，更無法通報密切接觸的同住家人是誰，當然沒辦法自動開立居家隔離通知書，「我想，各地方政府現在都有一樣的痛苦經驗！」
黃珊珊也呼籲，如果確定PCR陽性確診，卻沒有收到自主回報的簡訊，有可能就是中央系統中電話號碼資料不正確，可以主動通報1922，最好是在做PCR檢測的時候主動向醫院說明手機號碼，以確保順利取得中央系統的簡訊。
「每天都有新狀況，每天都要解決問題，因為，明天又會有新問題。」黃珊珊說，今日PCR車來速上限，各大醫學中心也加入快篩陽急門診綠色通道，「還是那句話，有症狀先快篩，快篩陽才做PCR，請大家務必注意自身安全。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。