實用！AI專家1天打造「找找快篩試劑」 加LINE秒查庫存
▲AI 社群技術專家、微軟最有價值專家資深程式設計師陳葵懋，以微軟 Azure AI 為核心，1天內快速打造「找找快篩試劑」LINE 聊天機器人。（圖／記者朱永強攝）
×
▲AI 社群技術專家、微軟最有價值專家資深程式設計師陳葵懋，以微軟 Azure AI 為核心，1天內快速打造「找找快篩試劑」LINE 聊天機器人。（圖／記者朱永強攝）
本土疫情持續爆發，民眾對於快篩有高度需求，上班需要、學童居隔需要、復課前還需要再快篩才能回學校。即使開放快篩試劑實名制，到了藥局撲空，或者找不到銷售藥局的狀況仍層出不窮。AI 社群技術專家、微軟最有價值專家資深程式設計師陳葵懋，以微軟 Azure AI 為核心，一天內快速打造「找找快篩試劑」LINE 聊天機器人，解決民眾的燃眉之急。民眾只要輸入位置，「找找快篩試劑」可立即告知附近藥局與快篩劑庫存，用人工智慧技術解決民眾最關心的問題。搜尋 Line ID「@054ehalj」即可找到「找找快篩試劑」。
「找找快篩試劑」LINE 聊天機器人，其實就是2020 年疫情爆發期間推出「敗口罩」LINE 聊天機器人，當時民眾可以快速找到發送實名制口罩的藥局，吸引上百萬人使用。當 2022 疫情再度緊張之際，該團隊善用「敗口罩」的成功經驗，為了讓民眾能快速找到快篩試劑購買相關資訊，於一天內讓「找找快篩試劑」LINE 聊天機器人快速上線，上線後使用者數量以每日破千的速度攀升，從前身的「敗口罩」到目前為止累積超過百萬的使用者。 ▲從之前「敗口罩」到現在的「找找快篩試劑」，皆架構在微軟 Azure 的雲端環境，以 LINE 聊天機器人讓民眾更便於使用。(圖／廠商提供) 目前任職於一等一科技擔任資深程式設計師的陳葵懋指出，從之前的「敗口罩」到現在的「找找快篩試劑」，因為一開始就是以非營利且快速便民為出發點，皆架構在微軟 Azure 的雲端環境，以 LINE 聊天機器人讓民眾更便於使用。選擇開發 LINE 聊天機器人，主要考量 LINE 在台普及率高，操作門檻低，可省下 UI 設計的時間，專注於資料串接。 ▲「找找快篩試劑」聊天機器人搭載微軟 Azure AI 認知服務中的「問題解答」服務，使用者可以透過分享 GPS 位置，得知附近藥局的快篩試劑的庫存。(圖／廠商提供) 同時，「找找快篩試劑」聊天機器人搭載微軟 Azure AI 認知服務中的「問題解答服務，使用者可以透過分享 GPS 位置，得知附近藥局的快篩試劑即時庫存；而考量到民眾為了保有隱私，無法在 LINE 上分享 GPS 位置，「找找快篩試劑」也提供使用者以文字輸入地址或路名找藥局的功能。 ▲「找找快篩試劑」聊天機器人透過 AI 語意，可以幫等待許久的民眾消消火氣。(圖／廠商提供)
陳葵懋指出，系統主要串接政府公用資料集，但有可能因為大量使用產生延遲或系統當機等問題，透過讓聊天機器人直接連結 Azure 資料庫，可利用現有資料庫快速回應詢問。