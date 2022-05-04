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國際紀錄片影展競賽評審曝　因關注南韓美軍慰安婦聞名

▲國際競賽評審金東鈴為南韓重要影像創作者。（圖／台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）
▲國際競賽評審金東鈴為南韓重要影像創作者。（圖／台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-04 14:33:00

2022第13屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）即將於本週五（5/6）熱烈揭幕，為期十天的影展將放映高達188部來自世界各地的佳片，為台灣觀眾帶來一場盛大的影饗宴！眾所矚目的「亞洲視野競賽」、「國際競賽」及「台灣競賽」共43部入圍作品，及「再見真實獎」共18部入選作品，在經過眾評審的激烈會議後，將於5月12日的頒獎典禮揭曉得獎名單。本屆競賽決審評審陣容堅強，廣邀來自台灣、亞洲與國際的重要策展人、影像與文化工作者，盼串連各界、交流多元觀點，評選出獨具代表性的重要佳作。

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台灣評審代表包含知名影像工作者陳芯宜、TIDF傑出貢獻獎得主柯金源、獨立紀錄片導演及製片蔡崇隆、香港媒體人與創業者張潔平；亞洲評審則包含日本策展人及媒體倡議家清惠子（SEI Keiko）、南韓重要影像工作者金東鈴（KIM Dongryung）、新加坡國際電影節節目總監童祈為（THONG Kay Wee）、泰國電影資料館副館長孔．李狄（Kong RITHDEE）；國際評審包含英國雪菲爾德紀錄片影展首席策展人 Raul Niño ZAMBRANO、南非跨域策展人及藝術總監 Tiny MUNGWE、倫敦Open City紀錄片電影節總監 María PALACIOS CRUZ、IDFA阿姆斯特丹國際紀錄片影展協同策展人 María CAMPAÑA RAMIA，另外還有與富邦文教基金會合作的青少年評審團，完整競賽評審組合可見文末。

除了三大競賽與八大精心策劃的單元，TIDF亦收錄數部別具意義的作品特別放映，其中包含評審的精彩作品。國際競賽評審金東鈴為南韓重要影像創作者，她自2004年起開始拍攝南韓美軍基地村，持續關切當地從事性工作的女性，上屆入圍TIDF亞洲視野競賽的《鬼怪與懷孕的樹》，即以基地村慰安婦為題，虛實交錯的精彩呈現廣獲觀眾好評。本次影展特別選映其前作《記憶中那場停留》（Tour of Duty, 2012），影片追訪基地村中的三位女性，平緩道出她們與性和被壓迫相繫的命運，也揭開軍事殖民依然深植的陰影。

此外，TIDF與Taiwan Docs攜手，特別邀請阿根廷與台灣跨國合製的作品《月影歸途（The Song of the Moon, 2021）亞洲首映。導演許煌（Juan Martín HSU）為生長於阿根廷的台灣第二代，與台灣母親分開十年後，決定首次踏上台灣拜訪母親，試圖尋找父親死亡的真相。鏡頭下，母親漸漸敞開心房，開始吐露她在阿根廷的回憶，一段不為人知的家族傷痕與記憶逐漸清晰。影片融合紀實與虛構，深刻刻畫離散者面對「去／留」之間的拉扯。

第13屆台灣國際紀錄片影展將於5月6日至5月15日在國家電影及視聽文化中心、台北京站威秀影城、光點華山電影館、臺灣當代文化實驗場C-LAB盛大舉行。影展期間除放映188部精采紀錄片、舉辦72場映後座談外，更規劃2場大師講堂、2場系列講座及2場線上論壇，並與友善書業供給合作社串連舉辦延伸書展，國家電影及視聽文化中心則會於光點華山電影館穿廊舉辦曬書特賣。

影展單場票券與套票現正熱賣中，5月12日頒獎典禮結果揭曉後，得獎作品更將於5月15日特別加場放映，欲一網打盡評審肯定的優秀作品，請務必留意頒獎典禮當晚22:00的場次更新，至OPENTIX兩廳院文化生活購票劃位。更多最新消息，請密切關注TIDF官方網站FacebookInstagram

▲在《記憶中的那場停留》紀錄片中，三名女性平緩道出她們與性和被壓迫相繫的命運。（圖／台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）
▲在《記憶中的那場停留》紀錄片中，三名女性平緩道出她們與性和被壓迫相繫的命運。（圖／台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）

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