國際紀錄片影展競賽評審曝　因關注南韓美軍慰安婦聞名

台灣評審代表包含知名影像工作者陳芯宜、TIDF傑出貢獻獎得主柯金源、獨立紀錄片導演及製片蔡崇隆、香港媒體人與創業者張潔平；亞洲評審則包含日本策展人及媒體倡議家清惠子（SEI Keiko）、南韓重要影像工作者金東鈴（KIM Dongryung）、新加坡國際電影節節目總監童祈為（THONG Kay Wee）、泰國電影資料館副館長孔．李狄（Kong RITHDEE）；國際評審包含英國雪菲爾德紀錄片影展首席策展人 Raul Niño ZAMBRANO、南非跨域策展人及藝術總監 Tiny MUNGWE、倫敦Open City紀錄片電影節總監 María PALACIOS CRUZ、IDFA阿姆斯特丹國際紀錄片影展協同策展人 María CAMPAÑA RAMIA，另外還有與富邦文教基金會合作的青少年評審團，完整競賽評審組合可見文末。
除了三大競賽與八大精心策劃的單元，TIDF亦收錄數部別具意義的作品特別放映，其中包含評審的精彩作品。國際競賽評審金東鈴為南韓重要影像創作者，她自2004年起開始拍攝南韓美軍基地村，持續關切當地從事性工作的女性，上屆入圍TIDF亞洲視野競賽的《鬼怪與懷孕的樹》，即以基地村慰安婦為題，虛實交錯的精彩呈現廣獲觀眾好評。本次影展特別選映其前作《記憶中那場停留》（Tour of Duty, 2012），影片追訪基地村中的三位女性，平緩道出她們與性和被壓迫相繫的命運，也揭開軍事殖民依然深植的陰影。
此外，TIDF與Taiwan Docs攜手，特別邀請阿根廷與台灣跨國合製的作品《月影歸途》（The Song of the Moon, 2021）亞洲首映。導演許煌（Juan Martín HSU）為生長於阿根廷的台灣第二代，與台灣母親分開十年後，決定首次踏上台灣拜訪母親，試圖尋找父親死亡的真相。鏡頭下，母親漸漸敞開心房，開始吐露她在阿根廷的回憶，一段不為人知的家族傷痕與記憶逐漸清晰。影片融合紀實與虛構，深刻刻畫離散者面對「去／留」之間的拉扯。