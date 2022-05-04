國際紀錄片影展競賽評審曝　因關注南韓美軍慰安婦聞名

2022第13屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）即將於本週五（ 5/6）熱烈揭幕， 為期十天的影展將放映高達188部來自世界各地的佳片， 為台灣觀眾帶來一場盛大的影像饗宴！眾所矚目的「亞洲視野競賽」 、「國際競賽」及「台灣競賽」共43部入圍作品，及「 再見真實獎」共18部入選作品，在經過眾評審的激烈會議後， 將於5月12日的頒獎典禮揭曉得獎名單。 本屆競賽決審評審陣容堅強，廣邀來自台灣、 亞洲與國際的重要策展人、影像與文化工作者，盼串連各界、 交流多元觀點，評選出獨具代表性的重要佳作。





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台灣評審代表包含知名影像工作者陳芯宜、 TIDF傑出貢獻獎得主柯金源、獨立紀錄片導演及製片蔡崇隆、 香港媒體人與創業者張潔平； 亞洲評審則包含日本策展人及媒體倡議家清惠子（SEI Keiko）、南韓重要影像工作者金東鈴（KIM Dongryung）、新加坡國際電影節節目總監童祈為（ THONG Kay Wee）、泰國電影資料館副館長孔．李狄（Kong RITHDEE）； 國際評審包含英國雪菲爾德紀錄片影展首席策展人 Raul Niño ZAMBRANO、南非跨域策展人及藝術總監 Tiny MUNGWE、倫敦Open City紀錄片電影節總監 María PALACIOS CRUZ、IDFA阿姆斯特丹國際紀錄片影展協同策展人 María CAMPAÑA RAMIA，另外還有與富邦文教基金會合作的青少年評審團， 完整競賽評審組合可見文末。





除了三大競賽與八大精心策劃的單元， TIDF亦收錄數部別具意義的作品特別放映， 其中包含評審的精彩作品。 國際競賽評審金東鈴為南韓重要影像創作者， 她自2004年起開始拍攝南韓美軍基地村， 持續關切當地從事性工作的女性， 上屆入圍TIDF亞洲視野競賽的《鬼怪與懷孕的樹》， 即以基地村慰安婦為題，虛實交錯的精彩呈現廣獲觀眾好評。 本次影展特別選映其前作《記憶中那場停留》（Tour of Duty, 2012），影片追訪基地村中的三位女性， 平緩道出她們與性和被壓迫相繫的命運， 也揭開軍事殖民依然深植的陰影。





此外，TIDF與Taiwan Docs攜手，特別邀請阿根廷與台灣跨國合製的作品《月影歸途》 （The Song of the Moon, 2021）亞洲首映。導演許煌（Juan Martín HSU）為生長於阿根廷的台灣第二代，與台灣母親分開十年後， 決定首次踏上台灣拜訪母親，試圖尋找父親死亡的真相。鏡頭下， 母親漸漸敞開心房，開始吐露她在阿根廷的回憶， 一段不為人知的家族傷痕與記憶逐漸清晰。影片融合紀實與虛構， 深刻刻畫離散者面對「去／留」之間的拉扯。





第13屆台灣國際紀錄片影展將於5月6日至5月15日在國家電影 及視聽文化中心、台北京站威秀影城、光點華山電影館、 臺灣當代文化實驗場C-LAB盛大舉行。 影展期間除放映188部精采紀錄片、舉辦72場映後座談外， 更規劃2場大師講堂、2場系列講座及2場線上論壇， 並與友善書業供給合作社串連舉辦延伸書展， 國家電影及視聽文化中心則會於光點華山電影館穿廊舉辦曬書特賣。





影展單場票券與套票現正熱賣中，5月12日頒獎典禮結果揭曉後， 得獎作品更將於5月15日特別加場放映， 欲一網打盡評審肯定的優秀作品，請務必留意頒獎典禮當晚22: 00的場次更新，至OPENTIX兩廳院文化生活購票劃位。 更多最新消息，請密切關注TIDF官方網站、Facebook 及 Instagram。



