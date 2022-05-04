隨扈確診改居家辦公 柯文哲視訊會議心繫「防疫急門診」
新冠肺炎疫情升溫，台北市政府截至目前為止已經累積469人，昨（3）日下午台北市長柯文哲也因為身邊的隨扈快篩陽性，也臨時取消了視察行程。而在隨扈的PCR結果出爐確定為陽性後，為求安全起見，柯文哲也改採居家辦公，並與市府同仁以視訊的方式進行晨會。
而柯文哲在晨會中，仍舊心心念念台北市政府即將推動的「防疫急門診」，並希望相關局處能夠妥善向醫療院所解釋清楚，並加速防疫急門診的開設。柯文哲除了關心北市11處「防疫急門診」整合開設狀況，也呼籲衛生局要加強宣導民眾線上預約。
柯文哲表示，必須要向人家說清楚，現在要開設的是專門對「快篩陽性」民眾的處理站，是「防疫急門診」。柯文哲強調，掛號的邏輯就是希望民眾可以以提前在線上填好資料，而不是到了門診現場才乾等，一來可以做好人流管制，二來上網預約時可預先填寫基本資料，能降低民眾在現場等候及作業的時間。
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