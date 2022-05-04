製造業下半年雜音仍多　中經院：業者採購存貨政策得轉向

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因此原本樂觀看待未來景氣且將採購存貨政策與景氣脫鉤的製造業，4月對景氣看法也出現分歧。像是食品暨紡織產業與電力暨機械設備產業，皆轉為看壞未來景氣，主要是原材料成本不斷攀升，航運交期紊亂，無法同步調漲零售價，以及憂心本土疫情影響後續餐飲拉貨動能，食品業也對未來看法轉為保守。
電力暨機械設備業者則多反映缺料、漲價、長交期，飆漲之金屬價格無法完全轉嫁客戶，上海封城再造成零組件斷料，伺服馬達與電子零組件交期甚至拉長至半年至一年。歐美經濟成長力道趨緩，再加上禁運俄羅斯直接或間接衝擊營運，故對下半年景氣看法轉為持平或保守。
至於電子暨光學產業之新增訂單指數已連續22個月呈現擴張，但這次進入傳統旺季的第二季，新增訂單指數卻往下重跌10.1個百分點來到52.5%。新增訂單趨緩的同時，稼動率也下降。今年2月傳出消費性電子下修，3月起車用與半導體供應鏈也陸續回報訂單增速趨緩。
陳馨蕙表示雖然部分晶圓、半導體供應鏈大廠與太陽光電等業者仍供不應求且交期仍長，但部分中下游消費性電子、較長鏈之系統廠與手機廠等多存貨持續增加。而中國封控讓物流中斷，供給斷鏈同時，也抑制需求。記憶體甚至傳出上游與零售通路價格倒掛情況，Q2-Q3訂單表現有高度不確定性。
中經院指出，本月電訪經理人時，有部分對下半年景氣持樂觀態度的業者提到，預期中國大陸市場第四季可以看到類似「報復性消費」之「報復性生產與拉貨」。但目前製造業庫存與價格仍偏高，且仍有歐美高通膨、升息、俄烏紛爭、中國封控與經濟成長下修之不確定，建議經理人採購存貨政策從「整條供應鏈」與「終端需求」著眼，慎防過去兩年由供給端決定存貨量與價格（利潤）的模式，轉為需求端主導。