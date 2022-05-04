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製造業下半年雜音仍多　中經院：業者採購存貨政策得轉向

▲製造業下半年雜音仍多，中經院建議業者採購存貨政策從「整條供應鏈」與「終端需求」著眼，慎防過去兩年由供給端決定存貨量與價格（利潤）的模式，轉為需求端主導。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲製造業下半年雜音仍多，中經院建議業者採購存貨政策從「整條供應鏈」與「終端需求」著眼，慎防過去兩年由供給端決定存貨量與價格（利潤）的模式，轉為需求端主導。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-05-04 12:39:12

中華經濟研究院發布經季調後的2022年4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），已連續22個月呈現擴張，惟指數續跌1.5個百分點至56.3%。另外，未來6個月展望指數重跌8.0個百分點至52.9%。中經院指出，對台灣產業來說，中國封控與歐美通膨壓力影響遠大於俄烏紛爭，庫存與價格仍處於高檔，影響終端需求，即便有業者認為第四季可以預期中國有類似報復性消費，但仍有許多雜音干擾，建議經理人採購存貨政策從「整條供應鏈」與「終端需求」著眼，慎防過去兩年由供給端決定存貨量與價格（利潤）的模式，轉為需求端主導。

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中華經濟研究院台灣經濟所助研究員陳馨蕙表示，整體製造業PMI停留在55.0%以上擴張速度，主因「供應商交貨時間」與「存貨」指數仍處於60.0%以上的擴張（上升）速度。但中國大陸各地陸續封控，中斷的物流確實讓交期延遲，另外台灣製造業也沒有迎來像過去2年的大量轉單。至於俄烏戰事使原物料飛漲，但製造業也沒有像過去那樣追漲，反而呈現觀望態勢。

因此原本樂觀看待未來景氣且將採購存貨政策與景氣脫鉤的製造業，4月對景氣看法也出現分歧。像是食品暨紡織產業與電力暨機械設備產業，皆轉為看壞未來景氣，主要是原材料成本不斷攀升，航運交期紊亂，無法同步調漲零售價，以及憂心本土疫情影響後續餐飲拉貨動能，食品業也對未來看法轉為保守。

電力暨機械設備業者則多反映缺料、漲價、長交期，飆漲之金屬價格無法完全轉嫁客戶，上海封城再造成零組件斷料，伺服馬達與電子零組件交期甚至拉長至半年至一年。歐美經濟成長力道趨緩，再加上禁運俄羅斯直接或間接衝擊營運，故對下半年景氣看法轉為持平或保守。

至於電子暨光學產業之新增訂單指數已連續22個月呈現擴張，但這次進入傳統旺季的第二季，新增訂單指數卻往下重跌10.1個百分點來到52.5%。新增訂單趨緩的同時，稼動率也下降。今年2月傳出消費性電子下修，3月起車用與半導體供應鏈也陸續回報訂單增速趨緩。

陳馨蕙表示雖然部分晶圓、半導體供應鏈大廠與太陽光電等業者仍供不應求且交期仍長，但部分中下游消費性電子、較長鏈之系統廠與手機廠等多存貨持續增加。而中國封控讓物流中斷，供給斷鏈同時，也抑制需求。記憶體甚至傳出上游與零售通路價格倒掛情況，Q2-Q3訂單表現有高度不確定性。

中經院指出，本月電訪經理人時，有部分對下半年景氣持樂觀態度的業者提到，預期中國大陸市場第四季可以看到類似「報復性消費」之「報復性生產與拉貨」。但目前製造業庫存與價格仍偏高，且仍有歐美高通膨、升息、俄烏紛爭、中國封控與經濟成長下修之不確定，建議經理人採購存貨政策從「整條供應鏈」與「終端需求」著眼，慎防過去兩年由供給端決定存貨量與價格（利潤）的模式，轉為需求端主導。



台灣4月製造業PMI訂單轉緊縮　未來6個月展望走跌

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