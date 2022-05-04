駁斥致電華航推銷波音787 吳釗燮：電話連打都不敢打
媒體報導，美國聯邦參議員葛理姆（Lindsey Graham）4月中旬訪台時，曾表達希望華航採購波音787客機，但總統府新聞稿、現場口譯未翻譯美方議員推銷波音客機。外交部長吳釗燮今（4）日表示，當天他也聽不清楚，至於是否有致電給華航，則是回應「電話是連打都不敢打」。
吳釗燮今日列席立院外交及國防委員會報告「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」，並備質詢。國民黨立委溫玉霞詢問美國議員推銷客機很正常，但是總統府新聞稿、現場口譯都未提及，國安局還說媒體報導是「認知作戰」，是否要對媒體道歉？
吳釗燮回應表示，「我們稿子已經發出去，已經講清楚了，我不再講話。」吳釗燮還反問溫玉霞，報紙頭版頭條說是強銷，「妳能夠接受嗎？」
國民黨立委江啟臣質詢時說，媒體是第四權有報導的權力，重點不在強銷，重點在為何沒有翻譯？媒體揪出來政府為何那麼憤怒？吳釗燮回應表示，關於翻譯的部分，「當天我在場，我自己都聽不清楚了，翻譯坐比我遠，相信翻譯也沒有聽很清楚！」這方面已與總統府討論如何強化收音，讓翻譯者能完全聽清楚。
至於政府是否曾致電要求華航購買波音，吳釗燮說，「電話我連打都不敢打，我如果打電話，就是介入華航的企業行為，這個事情沒有」，所以所謂來台「強銷」他們的飛機，就是在影響國人對於其他國家參議員對台支持的認知。