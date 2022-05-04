COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

綠營新北2區民調出爐　蘇英系力挺的黃韋鈞不敵民怨慘敗

▲民進黨新北市第2選區議員初選民調出爐，出乎意料的由湧言會新人李宇翔以0.2158奪冠。（圖／民進黨提供）
▲民進黨新北市第2選區議員初選民調出爐，出乎意料的由湧言會新人李宇翔以0.2158奪冠。（圖／民進黨提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-04 12:56:042022-05-04 14:13:49

備受關注的民進黨新北市第2選區（林口、五股、泰山區）議員初選民調出爐，出乎意料的由湧言會新人李宇翔以0.2158奪冠，其次是正國會尋求4連霸女議員賴秋媚的0.1791；至於選前挾帶豐沛跨派系資源的蘇系子弟兵黃韋鈞，則以0.1453的支持度吞敗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新北市議員何博文在隔離的期間，仍十分掛心子弟兵李宇翔、黃淑君的初選選情，解除隔離首日便安排子弟兵的輔選行程。（圖／新北市議員何博文辦公室提供）
▲初選民調第一的李宇翔，希望這股氣勢能夠灌給板橋區的參選人黃淑君，今（4）日下午化身「超級助選員」，為跟他一樣是在地服務出身的黃淑君車隊助選。（圖／新北市議員何博文辦公室提供）
初選民調第一的李宇翔，很感謝林口、五股、泰山的市民朋友的支持，也希望這股氣勢能夠灌給板橋區最優質的參選人黃淑君，因此將與同為初選民調第一的台北市議員參選人林延鳳，今（4）日連袂化身「超級助選員」，為跟他一樣是在地服務出身的黃淑君車隊助選，盼台大博士生黃淑君的初選也順利過關。

地方人士透露，民進黨新北市第2選區的初選競爭激烈，呈3搶2局面（1席婦保），尋求連任的正國會女議員賴秋媚，基層實力雄厚；為此，蘇系立委蘇巧慧在初選的初期曾數度致電賴秋媚，盼結盟競選，但未獲首肯，賴秋媚希望各自打拼，以爭取選民的認同。

地方人士指出，在地服務八年的湧言會「小飛俠」李宇翔，對決已獲英、新系力挺的蘇系「黃圍巾」黃韋鈞，爭奪最後一席的提名；但起步較晚的黃韋鈞，有多位跨派系、跨政黨的立委或議員來相挺，加上老闆蘇巧慧多次的站台力挺，外界也看好黃韋鈞出線的機率大，豈料竟飲恨出局。

地方人士分析，黃韋鈞會落敗的原因有三，第一、中央近期的防疫作為，不僅遭在野黨的諸多批評外，也引發不小的民怨，而與行政院長蘇貞昌有關連的參選人，便成為民怨宣洩的出口；其次，為讓空降的黃韋鈞能勝出，英系立委羅致政的特助陳霖翰退選，羅致政改而力挺黃韋鈞，新系的新人林秉宥換選區，選民只好用民意表達力挺在地服務八年的李宇翔。

▲李宇翔的前老闆，英系新北市議員鍾宏仁也在臉書PO文力挺。（圖／鍾宏仁臉書）
▲李宇翔的前老闆，英系新北市議員鍾宏仁也在臉書PO文力挺。（圖／鍾宏仁臉書）
第三、選前的一份民調曝光，排序為現任的正國會議員賴秋媚、蘇系黃韋鈞及湧言會李宇翔，負面的選舉手法，不僅讓選民相當的不以為然，更凝聚李宇翔支持者的危機意識與不滿，甚至連李宇翔的前老闆－英系新北市議員鍾宏仁都在臉書PO文力挺；因此，在地服務八年的李宇翔，初選勝出並不僥倖。 

▲民進黨新北市第4選區議員的初選結果出爐。（圖／民進黨提供）
▲民進黨新北市第4選區議員的初選結果出爐。（圖／民進黨提供）
至於新北市第4選區（蘆洲、三重區）議員的初選，呈現7搶6的局面，蘇系現任議員李余典以0.2089位居第一，其次依序為正國會議員陳啟能0.1860、前議員邱婷蔚0.1777、新潮流新人顏蔚慈0.1351、現任議員李倩萍0.132，及英系議員彭佳芸0.1300；至於提名的名單，以民進黨中執會正式通果的公告為準。
 

民進黨新北3、9區初選民調出爐　正國會陳乃瑜勝英系黃琳

挺青年回鄉參政　賴品妤發送愛心光波籲選民支持卓冠廷

初選面臨政治夾殺　黃淑君：捍衛板橋市民對何博文的信任

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀