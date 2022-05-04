綠營新北2區民調出爐　蘇英系力挺的黃韋鈞不敵民怨慘敗

我是廣告 請繼續往下閱讀
地方人士透露，民進黨新北市第2選區的初選競爭激烈，呈3搶2局面（1席婦保），尋求連任的正國會女議員賴秋媚，基層實力雄厚；為此，蘇系立委蘇巧慧在初選的初期曾數度致電賴秋媚，盼結盟競選，但未獲首肯，賴秋媚希望各自打拼，以爭取選民的認同。
地方人士指出，在地服務八年的湧言會「小飛俠」李宇翔，對決已獲英、新系力挺的蘇系「黃圍巾」黃韋鈞，爭奪最後一席的提名；但起步較晚的黃韋鈞，有多位跨派系、跨政黨的立委或議員來相挺，加上老闆蘇巧慧多次的站台力挺，外界也看好黃韋鈞出線的機率大，豈料竟飲恨出局。
地方人士分析，黃韋鈞會落敗的原因有三，第一、中央近期的防疫作為，不僅遭在野黨的諸多批評外，也引發不小的民怨，而與行政院長蘇貞昌有關連的參選人，便成為民怨宣洩的出口；其次，為讓空降的黃韋鈞能勝出，英系立委羅致政的特助陳霖翰退選，羅致政改而力挺黃韋鈞，新系的新人林秉宥換選區，選民只好用民意表達力挺在地服務八年的李宇翔。
第三、選前的一份民調曝光，排序為現任的正國會議員賴秋媚、蘇系黃韋鈞及湧言會李宇翔，負面的選舉手法，不僅讓選民相當的不以為然，更凝聚李宇翔支持者的危機意識與不滿，甚至連李宇翔的前老闆－英系新北市議員鍾宏仁都在臉書PO文力挺；因此，在地服務八年的李宇翔，初選勝出並不僥倖。
至於新北市第4選區（蘆洲、三重區）議員的初選，呈現7搶6的局面，蘇系現任議員李余典以0.2089位居第一，其次依序為正國會議員陳啟能0.1860、前議員邱婷蔚0.1777、新潮流新人顏蔚慈0.1351、現任議員李倩萍0.132，及英系議員彭佳芸0.1300；至於提名的名單，以民進黨中執會正式通果的公告為準。