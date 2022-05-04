獨／輕症確診者好像被踢皮球　他一提審後資料答案通通來

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吳男提審主張，在23日解隔離以前，曾多次打電話給衛生局要求補發確診者居家隔離通知書，但不是電話沒接，不然就是對方搞不清楚狀況，衛生局不僅牴觸《憲法》保障人身自由規範，也違背釋字384、588、636、708號解釋意旨、違反《公民與政治權利公約》保障人身自由的規定，向法院聲請裁定釋放並解除手機電子圍籬。
北市府衛生局主張，吳男採檢報告為陽性，CT值16，具可傳染力，依目前指揮中心居隔照護指引，可居家隔離照護10天至29日，期間會上電子圍籬，一人一室不得外出，另系統正式上線後，會盡快以簡訊補發電子通知書。
北院行政訴訟庭參酌，近來確診者與日俱增，主管機關為因應疫情發展，持續修訂調整確診個案居家照護管理指引，但對確診者而言，可能無法立即知悉最新訊息，主管機關以書面或簡訊告知確診者應遵守事項，讓確診者有所適從；但衛生局只以口頭告知吳男，瑕疵已達重大及明顯程度，應屬無效，但口頭告知事項，自始不生效力，且居隔書只到23日，吳男24日提審，其人身自由並未受拘束，難認有逮捕、拘禁事實，因此裁定駁回。
吳男說，他跟女友一起租屋，住處無法一人一室才答應去檢疫所隔離，結果女友22日也確診，才會在24日提審，他一提審，居隔通知書馬上寄來，但女友確診時間較晚，他再跟衛生局確認自己的隔離時間有無變動，沒想到衛生局的人也搞不清楚狀況，還一度說要隔離到5月2日，他很氣，認為被踢皮球，27日說要再提審一次，衛生局電話告知確定隔離到29日就好。
吳說，現在到處都是疫情，跟他一樣的狀況應該常常發生，但哪個家庭有辦法能單純隔離一個人，如果家中有長輩那還得了，希望政府防疫政策不要讓大家感到無所適從。
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