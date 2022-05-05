泰國娘娘聊交友軟體話題　讓孫協志曝演藝圈亂象

泰籍網紅Alizabeth娘娘的「娘娘研究室」系列單元，有一集邀請到孫協志大聊對「交友軟體」的看法。娘娘指出，以前的人會用「畫像」這種方式認識對象，就連皇上都會透過畫像去挑選秀女。現在因為科技的發達，從看「畫像」進化成看照片的「交友軟體」，泰國娘娘認為其實蠻正當化的，為什麼社會上有些人會帶有色眼光看待呢？





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孫協志表示兩者間的形式相同，但也因為科技的發達，造成了許多「假象」看不見真實的一面，進而衍生出許多問題。他認為這媒介本身沒有錯，但有問題的通常是「人」。孫協志說：「很多東西都沒有問題，有問題的都是人。」他也坦言，大家都在問演藝圈亂不亂，「演藝圈超級亂！但人可以不亂，我們可以選擇單純地做事。」





泰國娘娘笑著說，或許人本性本來就是亂，而孫協志則認為這也不無可能。不過他認為每個人都有選擇權，去做善事或惡事，都是操之在人類。另外，孫協志認為自己不會接受相親，因為生活習慣和工作性質毫無關聯性的話，不確定能否彼此理解。孫協志在最新的舞台劇作品中，飾演漢朝畫家毛延壽，把當朝美女「王昭君」畫醜的故事耳熟能詳，娘娘問道，當時的大眾是以皇帝的審美當作標準，而現代大眾追求審美的標準的原因又是什麼呢？兩人於是開始大聊對交友軟體的想法，並在影片中透露對相親跟軟體的意見。



