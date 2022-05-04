獨/《原子》男神爆紅卻死會　老闆支持不拆散:那他初戀耶

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蔡承祐日前爆出死會，對象是《一起上學吧》班底許紫柔，他老闆于傳勇表示知道練習生談戀愛，只要不是當渣男、對女生不負責，自己非常支持小朋友多累積戀愛經驗，「蔡承祐是一個創作人，我覺得他一定要試著談戀愛，當然要有責任心，不要對未來以及演藝生涯留下汙點就好。他沒騙我的話，那應該是他的初戀」。
于傳勇不擔心蔡承祐戀愛影響名氣、粉絲出走，「我覺得還好，現在粉絲要以長久來看，他現在都要體驗一下愛情的美好與失落感、所有好壞的過程、對人對女生的想法，畢竟他是直男，粉絲族群也都是女生，這對他也是有一定的幫助，也才寫得出歌，不要是渣男、不要傷到女生都沒有問題」。
于傳勇是南韓華僑，曾待過當地演藝圈，他透露南韓禁愛令與台灣不同處，是因為南韓經紀公司都會幫新人偶像準備好要發表的作品，練習生初期先不用自行創作，「關鍵也在於，若一開始不限制，他們會分心，『你現在什麼都不是還有時間去談戀愛？』等到藝人成熟，後期才會放寬禁令」。于傳勇也說，南韓藝人交往，雙方公司一定會知道對方的另一半身分，「這樣出事時，才好對外擬回應，而且最會知道真相的，往往都是最貼近的妝髮，所以聰明的藝人會對髮型師、化妝師客氣有禮貌，『因為每次爆料都是他們說出去的』！」
《原子少年》目前播至3集，「天王星」表演的《KING》、《Turn Up》皆成功締造話題，其中成員林川祐跟蔡承祐都隸屬「舞客星」旗下，但這2首的舞蹈與編曲，節目音樂總監于傳勇都未參與，他雖然很看好自家練習生與「天王星」，同時相當欣賞小孩（何世華），但也對金星、土星、地球、海王星、火星相當有信心，坦言若不是節目運鏡跟剪輯方式，「他們的舞台魅力不只如此！」
《原子少年Atom Boyz》每週日晚間10點在《NOWnews今日新聞》官方YouTube頻道播出。