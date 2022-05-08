老了也要攝！日93歲阿嬤自學修圖拍照 變「垃圾」超搞笑
幾年前，日本網路曾經流傳著一張張老人被車子輾過，或是被裝進垃圾袋中的照片，乍看之下還以為發生了虐待老人事件，不過詳細追查之後，才發現原來這些照片都出自一名93歲阿嬤西本喜美子之手。一般長輩可能在學會使用3C產品後，會自己動手動手將照片配上文字，做出打招呼問候用的「長輩圖」，但西本喜美子不僅會攝影，還學會使用修圖軟體，自己擺拍各種「虐待照」，比年輕人還懂拍懂玩，讓不少網友看了為之佩服。
西本喜美子出生在巴西，8歲時跟著父母回日本熊本定居，18歲時考上美容學院，畢業後就自立門戶，開了一家美容院。不過西本喜美子並沒有拘泥自己的職業，當看到身為自行車手的弟弟在運動場上的英姿，也燃起她的運動魂，毅然決然把美容院鐵門拉上，成為了職業自行車手。不過西本喜美子在27歲結婚之後，就回歸家庭，在家中相夫教子。西本喜美子曾表示，「雖然照顧家人很幸福，但我一直很想看看外面的世界，總覺得有很多新鮮趣事在等我去挖掘。」
而西本喜美子在72歲時，真的挖掘到了她的「新鮮趣事」。當時已經退休多年的她與大兒子一起學習攝影，為了讓照片能更生動活潑，西本喜美子更在74歲時學會用Mac修圖，在反覆的操作之下，她靠著勤奮練習克服了陌生的英文。而西本喜美子的家人都以為她是抱著玩玩的態度，但沒想到西本喜美子卻比誰都更要認真在鑽研攝影技巧，她的丈夫也陸續送了兩台單眼相機和周邊設備讓西本喜美子可以更享受攝影的樂趣。西本喜美子表示，「我第一次拿相機的時後才知道它很重，好像賦予我一種力量，而且我很喜歡快門聲，相機為我打開通往另一個世界的窗口。」
西本喜美子的拍照靈感常常來自生活當中，其中她最知名的作品，就是「下流老人」系列中的一張自拍照，只見她把自己裝進垃圾袋當中，還用膠帶捆綁了好幾圈，配上哀愁的表情，西本喜美子指出自己已經上年紀了，可能是「家中的大型垃圾」。
另外還有西本喜美子把自己掛在衣架上頭，把自己當成鋪棉外套；或是推著老人助行器，在路上跟汽車比賽飆速的照片，每張照片往往都有誇張的肢體動作和開朗的笑容，更富有故事性，營造出讓人會心一笑的搞怪情境。西本喜美子將照片分享到自己經營Instagram時，還會搭配照片寫下內容，像是撿不到蘋果時，就配上了「從昨天開始我什麼東西都沒吃」的這段文字。
不過西本喜美子也曾遇上了低潮期，她81歲時，丈夫因罹患肺癌後，4年後不敵病魔離世，讓西本喜美子有一段時間都不想碰相機。但等到心情平復後，她想到相機是丈夫送她的禮物，就鼓勵自己繼續創作更多有趣的作品，「這台相機讓我覺得我並不孤單，它不僅是禮物，還讓我認識許多新朋友。」
雖然西本喜美子接觸攝影時已經一把年紀，有時候也會遇上身體不方便的時候。像是因為腰不舒服，導致走路速度比較慢；或是在人來人往的街上拍攝時，有時會因為行動不便而無法拍得盡興。西本喜美子有不少作品是在家中的小小工作室中擺拍，或是拍攝靜物做後製處理。
即便年紀愈來愈大，但對攝影的熱情始終有增無減，她不但在88歲時出版了攝影集兼詩集《我不是一個人》。2011年時，還曾在熊本縣立美術館分館開設攝影展。
時至今日，西本喜美子已經93歲高齡，今年5月初也在熊本展出照片，她持續鑽研攝影、修圖新知，堪稱是「活到老，學到老」的典範，西本喜美子曾說「拍照是我幸福的秘訣，我會繼續這樣做，只要我還活著。」而她的故事也鼓舞許多在生活中感到迷惘的人，讓人更勇敢去追求夢想。