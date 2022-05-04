因應疫情大爆發　 餐飲業祭優惠強推母親節外帶餐搶市

儘管疫情大爆發，台中市餐飲業搶攻母親節商機不手軟。在母親節將至之際，包括麗寶福容大飯店等餐廳、飯店紛紛大推外帶餐，並祭出更多優惠，讓消費者不論選擇內用或外帶，慰勞媽媽將有多元選擇。

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受到確診數每日飆破2萬多衝擊，餐飲業難免出現退席情形。不過據業者表示，內用確實有人退席，相對外帶餐卻明顯增加二成以上。為此，不少餐廳緊急大推外帶餐，並祭出外帶免下車服務，或享折扣等優惠搶市。

▲麗寶福容大飯店的福粵樓提供外帶免下車服務。（圖／福容飯店提供）

以麗寶福容大飯店為例，經典日式餐廳《順園日式料理》推出宅家慶祝母親節大餐，4人合菜優惠價3,999元，單點好料每道580元起，讓媽媽在家也能吃好料。另嚴選當令食材完美呈現經典港式風味的《福粵樓》，強打「平價奢華」風，逆勢推出CP值超高的桌菜優惠10人桌菜13,800元、6人合菜5,999元、3-4人組合餐3,999元，現在預訂外帶免服務費、免下車安心帶著走。

因應疫情升溫，長榮桂冠酒店首度推出母親節餐點外帶，包括長園中餐廳推出兩組中式外帶優惠餐，分別為四人份精選合菜優惠價3,520元及六人份精緻桌菜優惠價6,888元，約是六折價。另喜愛法式料理的，可選擇冠品鐵板燒外帶，有爐烤美國肋眼牛排佐野菇醬汁四人份套餐3,988元及嚴選日本和牛佐野菇醬汁四人份套餐6,988元。

▲王品三大中餐品牌-米其林一星莆田、丰禾台式小館及享鴨，總共142道美味料理，外帶一律享9折優惠。（圖／王品集團提供）

王品集團表示，受到疫情影響，許多消費者改採外帶餐點回家聚餐，為此，王品三大中餐品牌-米其林一星莆田、丰禾台式小館及享鴨，總共142道美味料理，外帶一律享9折優惠。另外五大鍋物品牌-嚮辣、和牛涮、聚 北海道鍋物、青花驕、尬鍋台式潮鍋、嚴選36款鍋物外帶88折。王品強調，不管內用、外帶，王品集團全體同仁謹遵防疫規範，希望能帶給顧客最安心的用餐體驗。





▲築間餐飲集團旗下有之和牛鍋物放題，因應疫情推出外帶服務，即日起「海陸御膳特盛」套餐，優惠價788元。（圖／築間集團提供）

築間餐飲集團旗下有之和牛鍋物放題，因應疫情推出外帶服務，即日起「海陸御膳特盛」套餐，優惠價788元。套餐內中包含了巨無霸大草蝦、鮮蚵、蛤蜊、鮭魚、鱸魚、鯛魚片等，另可搭配澳洲板腱牛、或濕式熟成牛五花或豚五花三選一。另本格和牛燒肉放題推出限量極致の燒肉組合，分別為「極上牛盛合」、「特選豚盛合」提供外帶自取優惠1,290元總重達1.2公斤。其中，「極上牛盛合」包含美國Prime牛小排、美國帶骨牛小排、牛肋條等。「特選豚盛合」則包含嚴選松阪豚、伊比利豚、豚肋條等。



