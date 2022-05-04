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一歲幼兒下體紅腫疑在保母處遭性侵　父求助立委何欣純

▲立委何欣純服務處副主任賴美連（右）陪家長開記者會，痛批台中市虐嬰事件層出不窮。（圖／何欣純服務處提供，2022.05.04）
▲立委何欣純服務處副主任賴美連（右）陪家長開記者會，痛批台中市虐嬰事件層出不窮。（圖／何欣純服務處提供，2022.05.04）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-04 14:10:212022-05-04 14:15:36

台中市再傳疑似虐嬰案！一位民眾去年7月將1歲大的兒子委託張姓保母照顧，上個月發現兒子下體挫傷、包皮龜頭發炎，醫生懷疑遭到性侵。立委何欣純服務處副主任賴美連指出，家人在一月曾反應保母管教可能失當，且保母家中監視器案發時「剛好故障」，質疑市府幼托機制亮紅燈。市府則表示該案已啟動性侵害案件調查，相關物證移交檢警偵辦。

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台中市一位爸爸向立委何欣純服務處陳情，指去年7月間透過台中市政府居家托育服務中心系統，找到這位在漢口路的張姓居家保母，協助照顧家中一歲大的小佑（化名），每月費用16,500元。

但去年年底開始，家人發現小佑眼睛、大腿及臉部有不明傷痕，起初以為是男娃較活潑好動，難免跌跌碰碰，直到4月19日赫然發現小佑下體紅腫、大腿內側有不明傷痕，驚覺事態嚴重。

▲從眼睛、鼻子、大腿到下體，小佑身體多處受傷。（圖／何欣純服務處提供，2022.05.04）
▲從眼睛、鼻子、大腿到下體，小佑身體多處受傷。（圖／何欣純服務處提供，2022.05.04）
父親表示，第一時間質問保母，對方宣稱「Baby泡在濕尿布裡太久，才造成這些傷」，但家人無法接受，要求保母出示家中監視器畫面，對方則宣稱機器故障「沒有錄到」。

立委何欣純大里服務處副主任賴美連表示，家長今年一月間就發現孩子情緒的十分躁動，懷疑保母有不當管教情形，曾向居家托育服務中心反應，但根本沒下文。

▲小佑下體和大腿內側紅腫，保母卻說是尿布太濕造成的。（圖／何欣純服務處提供，2022.05.04）
▲小佑下體和大腿內側紅腫，保母卻說是尿布太濕造成的。（圖／何欣純服務處提供，2022.05.04）
家人現已終止與張姓保母的收託關係、帶小佑到醫院求診，醫師診斷發現，小佑的龜頭包皮發炎、大腿內側挫傷，懷疑小朋友遭性侵。家屬21日在台中市警察局第二分局製做筆錄控告保母，全案已朝《妨害性自主罪》方向偵辦。

賴美連指出，今年3月市長、官員才為台中市發生托嬰中心虐嬰案道歉，但嬰幼兒受虐案一件接一件，這起疑似虐嬰事件發生後沒有監視畫面、家長舉報也無下文，市府的幼托機制簡直在失控邊緣。她指出高雄市去年底啟動居家托育場域裝設監視紀錄器的試辦計畫，阻止類似悲劇發生，反觀台中市，卻只會開罰及道歉了事。

▲中國附醫診斷書指小佑的傷「疑似性侵」(左上紅框) 。（圖／何欣純服務處提供，2022.05.04）
▲中國附醫診斷書指小佑的傷「疑似性侵」(左上紅框) 。（圖／何欣純服務處提供，2022.05.04）
台中市社會局表示，涉案保母年資10年，為合法收托，案發後居托中心5次訪視、陪同家屬驗傷並提供法律諮詢服務，相關物證移交檢警偵辦。由於調查結果認定保母違反《兒少權法》第49條，將積極協助轉介保母另收托的3名幼兒。至於家長反映曾向居托中心投訴孩子遭不當管教，卻遲遲沒有下文，將要求居托中心說明，若屬實將追究責任。

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