中市府會餐敘染疫率高　議員：疫情「吃緊」

台中市新冠肺炎確診 3 日破千例，市議員楊典忠質詢表示， 4 月 26 日教育文化委員會府會聯誼 24 人聚會 13 人確診，染疫比例 54% 。 4 月 28 日交通地政委員會聯誼有 51 人聚餐 9 人確診，染疫比例 17% 。其中市府機關 9 位首長參加 8 位染疫，包括 2 位副市長、教育文化 4 位局長、交通地政 2 位局長，市府首長染疫率 88% ，他批最壞的防疫示範，希望市府要嚴以律己。

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楊典忠指出，最近常常被問到「有沒有去吃 ( 府會餐敘 ) 」？甚至有民眾罵說「市政府、市議會帶頭做防疫最壞的示範」，市府 4 月份開始分艙分流，但是府會餐敘卻共襄盛舉，「疫情吃緊」，府會卻是聯誼「緊吃」，連隔壁彰化縣長都說要「用眼睛吃飯就好」，台中市政府官員卻因為餐敘染疫隔離，今年是選舉年，市民都在檢驗大家。

副市長陳子敬表示，這次府會餐敘的染疫比例算高的，但是府會餐敘在台中行之有年，各縣市都有，如果疫情仍然這麼嚴重，聯誼餐會應該暫緩，除非公務必要的開會或應酬外，私人活動應該避免參加。

他說， 4 月 25 日警消環衛委員會舉辦府會聯誼，但是參加的議員與府會同仁至今沒有一位有確診，好像住在海線的議長、本人都比較健康，而且都確實遵守出門戴口罩，回家裡或辦公室一定勤洗手。經過這次經驗，下次定期大會前是否還要續辦餐敘聯誼，應該再仔細考量。

楊典忠質疑，府會溝通管道有問題嗎？此次府會首長染疫率高達 88% ，可見病毒傳染力強，實在不懂市府官員疏於防範，雖然市府對外宣稱不影響市政運作，以交通地政委員邀請北區里長餐敘為例，北區 36 里有 13 位里長參加其中 3 人染疫，里長是協助地方防疫工作的第一線人員，會不會影響地方民政協助防疫的工作嗎？難怪民眾會說「市政府、市議會帶頭做防疫最壞的示範」。