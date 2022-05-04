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中市府會餐敘染疫率高　議員：疫情「吃緊」

▲議員楊典忠表示，希望台中市政府面對往後餐敘活動，應該要有更嚴謹的態度，審慎應對。(圖／柳榮俊攝2022.5.4)
▲議員楊典忠表示，希望台中市政府面對往後餐敘活動，應該要有更嚴謹的態度，審慎應對。(圖／柳榮俊攝2022.5.4)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-04 14:01:28

台中市新冠肺炎確診3日破千例，市議員楊典忠質詢表示，426日教育文化委員會府會聯誼24人聚會13人確診，染疫比例54%428日交通地政委員會聯誼有51人聚餐9人確診，染疫比例17%。其中市府機關9位首長參加8位染疫，包括2位副市長、教育文化4位局長、交通地政2位局長，市府首長染疫率88%，他批最壞的防疫示範，希望市府要嚴以律己。

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楊典忠指出，最近常常被問到「有沒有去吃(府會餐敘)」？甚至有民眾罵說「市政府、市議會帶頭做防疫最壞的示範」，市府4月份開始分艙分流，但是府會餐敘卻共襄盛舉，「疫情吃緊」，府會卻是聯誼「緊吃」，連隔壁彰化縣長都說要「用眼睛吃飯就好」，台中市政府官員卻因為餐敘染疫隔離，今年是選舉年，市民都在檢驗大家。


副市長陳子敬表示，這次府會餐敘的染疫比例算高的，但是府會餐敘在台中行之有年，各縣市都有，如果疫情仍然這麼嚴重，聯誼餐會應該暫緩，除非公務必要的開會或應酬外，私人活動應該避免參加。


他說，425日警消環衛委員會舉辦府會聯誼，但是參加的議員與府會同仁至今沒有一位有確診，好像住在海線的議長、本人都比較健康，而且都確實遵守出門戴口罩，回家裡或辦公室一定勤洗手。經過這次經驗，下次定期大會前是否還要續辦餐敘聯誼，應該再仔細考量。


楊典忠質疑，府會溝通管道有問題嗎？此次府會首長染疫率高達88%，可見病毒傳染力強，實在不懂市府官員疏於防範，雖然市府對外宣稱不影響市政運作，以交通地政委員邀請北區里長餐敘為例，北區36里有13位里長參加其中3人染疫，里長是協助地方防疫工作的第一線人員，會不會影響地方民政協助防疫的工作嗎？難怪民眾會說「市政府、市議會帶頭做防疫最壞的示範」。


楊典忠認為，雖然中央沒有禁止餐敘飲食，吃飯是天經地義的事情、聚餐也不是罪過，只是正值台中市議會開議期間，有必要在全國疫情升溫時刻舉辦聯誼餐會嗎？府會首長幾乎都親自參與，這樣實在太冒險了，彰化縣長王惠美看到台中市官員那麼多染疫，要求官員「用眼睛吃飯就好」，希望台中市政府面對往後餐敘活動，應該要有更嚴謹的態度，審慎應對。

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