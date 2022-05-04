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批共存變放生！國民黨：政府應該放寬自用快篩醫材進口

▲國民黨文傳會副主委黃健豪呼籲政府應該儘速放寬自用快篩醫材進口。（圖／文傳會提供）
▲國民黨文傳會副主委黃健豪呼籲政府應該儘速放寬自用快篩醫材進口。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-05-04 14:03:54

中國國民黨今（4）日召開記者會，持續監督國內快篩試劑不足、太貴等亂象。國民黨表示，陳時中身為中央流行疫情指揮中心的指揮官，應該擔負起責任為國人擘劃防疫指引，緩解基層醫藥人員的負擔與照顧民眾需求，要是空讓指揮官淪為「報數員」絕對是無能與失職的展現！ 文傳會副主委黃健豪也呼籲，政府應該儘速放寬自用快篩醫材進口。

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國民黨副秘書長王育敏表示，比較各國政府作法，其他國家免費發放快篩試劑，台灣卻要販售一劑百元，且他國確實有許多不到百元的快篩，臺灣的快篩確實較他國貴，指揮中心不知改善，反而拿特定品牌快篩價格做文章，完全是扭曲事實，文不對題。王育敏指出，英、美、新加坡都能免費提供快篩試劑，民進黨政府為什麼不能？而是要人民去排隊，每一劑花100元購買，「這不是無能，什麼才叫做無能？」
  
對於網傳德國快篩一劑僅需30元台幣被陳時中指為假消息，文傳會副主委黃健豪則出示在德國台灣友人透過當地取貨的方式，購買400劑的快篩只要399.99歐元，黃健豪表示，現在上德國的比價網站，也能看到各種價格的快篩，便宜的到貴的都有，他並出示德國友人傳來的照片，貨架上的零售快篩甚至一個不到台幣30元。

黃健豪指出，重點不是在國外快篩多便宜，問題在多元的選擇，當許多國家政府是免費發放，在台灣還要搞單一品牌的配給制度，如果開放自購自用快篩的規範，市場的供需就不會這麼緊繃，呼籲政府應該儘速放寬自用快篩醫材進口。

「原來陳時中說要共存其實就是放生行為！」副秘書長李彥秀表示，指揮官可以調度公營事業、調度政府機構、調配醫療資源，甚至可以調度國軍，這麼大的角色與功能，陳時中竟然都無法回應基層的需求跟提供有用資訊，光是每天報數、挑錯誤報導回應，相信這不是人民所需要的！

李彥秀表示，人民要的是解決問題的部長，而非報數的科長，在疫情發展還沒達到高峰之前，陳時中應該針對防疫做壓力測試，並體察第一線的醫護人員需要。擔；第三，政府也應該思考如何在集中檢疫所當中給予適時的醫療支持，讓大人小孩都能獲得照護；最後，陳時中說不排除將國境隔離措施改成7+7模式，但Omicron的變種病毒尚有其他變異株，美國甚至預計在接下來的3到4個月都有新一波的疫情高峰，在台灣各項配套、快篩、藥物都還不足的情況下，貿然開放只會讓人民陷入更大的健康風險之中！ 

國民黨醫療委員會主委蔡明忠提出四點主張，一、建立垂手可得的快篩機制；二、針對陽性個案早期給藥、減少中重症患者出現；三、政府應該給予兒童疫苗接種額外的適當補助；四、中央應該訂立方針讓地方執行，大家一條心對抗疫情。蔡明忠表示，從去年11月開始就已經有醫療界人士大聲疾呼要搶救台灣的疫苗施打率，可是指揮中心卻持續牛步沒有具體作為；另外，兒童疫苗更應該讓家長有多元的選擇，讓兒童有多元的施打選項；現在快篩實名制造成民眾排隊亂象，則應該讓民眾能更方便取得快篩試劑，因為快篩的必要性在於能讓民眾提早知道自己是否確診，可以即早降低傳播鏈擴散。民進黨政府從中央到地方政府幾乎沒有辦法連貫政策，甚至最近議題方向還常常變調。

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