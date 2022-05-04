批共存變放生！國民黨：政府應該放寬自用快篩醫材進口

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對於網傳德國快篩一劑僅需30元台幣被陳時中指為假消息，文傳會副主委黃健豪則出示在德國台灣友人透過當地取貨的方式，購買400劑的快篩只要399.99歐元，黃健豪表示，現在上德國的比價網站，也能看到各種價格的快篩，便宜的到貴的都有，他並出示德國友人傳來的照片，貨架上的零售快篩甚至一個不到台幣30元。
黃健豪指出，重點不是在國外快篩多便宜，問題在多元的選擇，當許多國家政府是免費發放，在台灣還要搞單一品牌的配給制度，如果開放自購自用快篩的規範，市場的供需就不會這麼緊繃，呼籲政府應該儘速放寬自用快篩醫材進口。
「原來陳時中說要共存其實就是放生行為！」副秘書長李彥秀表示，指揮官可以調度公營事業、調度政府機構、調配醫療資源，甚至可以調度國軍，這麼大的角色與功能，陳時中竟然都無法回應基層的需求跟提供有用資訊，光是每天報數、挑錯誤報導回應，相信這不是人民所需要的！
李彥秀表示，人民要的是解決問題的部長，而非報數的科長，在疫情發展還沒達到高峰之前，陳時中應該針對防疫做壓力測試，並體察第一線的醫護人員需要。擔；第三，政府也應該思考如何在集中檢疫所當中給予適時的醫療支持，讓大人小孩都能獲得照護；最後，陳時中說不排除將國境隔離措施改成7+7模式，但Omicron的變種病毒尚有其他變異株，美國甚至預計在接下來的3到4個月都有新一波的疫情高峰，在台灣各項配套、快篩、藥物都還不足的情況下，貿然開放只會讓人民陷入更大的健康風險之中！
國民黨醫療委員會主委蔡明忠提出四點主張，一、建立垂手可得的快篩機制；二、針對陽性個案早期給藥、減少中重症患者出現；三、政府應該給予兒童疫苗接種額外的適當補助；四、中央應該訂立方針讓地方執行，大家一條心對抗疫情。蔡明忠表示，從去年11月開始就已經有醫療界人士大聲疾呼要搶救台灣的疫苗施打率，可是指揮中心卻持續牛步沒有具體作為；另外，兒童疫苗更應該讓家長有多元的選擇，讓兒童有多元的施打選項；現在快篩實名制造成民眾排隊亂象，則應該讓民眾能更方便取得快篩試劑，因為快篩的必要性在於能讓民眾提早知道自己是否確診，可以即早降低傳播鏈擴散。民進黨政府從中央到地方政府幾乎沒有辦法連貫政策，甚至最近議題方向還常常變調。