美國重武器軍援烏克蘭　M777榴彈砲國軍也想要

我是廣告 請繼續往下閱讀
M777榴彈砲為全球第一款採用全鋁合金火砲系統，重4200公斤，是全球最輕榴彈砲，不只能透過運輸機運送，更能夠透過直升機運輸；標準型M777採用39倍徑砲管，射程雖然不如歐洲的52倍徑砲管，但是能發射採用GPS全球定位系統的M982神劍導引砲彈，射程24公里，加裝砲底噴氣式砲彈射程可達到40公里左右，性能不輸歐洲同級產品。
M777整合M109A6自走砲的數位射控系統，最大射速能夠以每分鐘5發射速進行急速射，只需2分鐘即可撤出陣地，能夠提供射擊後安全性。美軍2004年開始裝備M777榴彈砲，也引發陸軍採購興趣，多次向美國提出申購，卻被不只一次被拒絕。
不過，陸軍內部對於採購M777榴彈砲其實存有爭議，支持者認為M777性能優於國軍現役T65榴彈砲，能夠發射導引砲彈壓制登陸的共軍船團；但反對者認為，M777雖然輕，也符合精準火砲的要求，但還是必須靠車輛牽引，機動性太差，戰場存活率不如M109A6自走砲。
2017年對美軍購翻盤，轉而對美爭取採購原被暫緩的M109A6自走砲。美國國防部去 (2021)年8月宣布售台40輛M109A6自走砲車、總價值7.5億美元(約220億新台幣)。不料，因受俄烏戰爭影響，導致生產線排擠，2026年前無法供應新型M109A6自走砲，美方主動要求我國撤銷美國已完成通知國會程序的M109A6軍售案。