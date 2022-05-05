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美國重武器軍援烏克蘭　M777榴彈砲國軍也想要

▲M777榴彈砲。(圖／美國陸軍)
▲M777榴彈砲。(圖／美國陸軍)

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-05 10:14:102022-05-05 10:17:14

為協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，美國持續提供烏克蘭軍援，已有超過70門M777 155公釐榴彈砲送至烏克蘭，並有200多名烏克蘭砲兵人員已接受M777榴彈砲的操作訓練。M777榴彈砲過去一直在國軍對美軍購清單項目中，希望採購汰換性能不敷需求的M114/T65榴彈砲。

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國軍現役T65榴彈砲為二戰時期M114榴砲的逆向工程品，最大射程約14公里，一般射速每分鐘1發、最大射擊速度每分鐘約3發，1980年開始量產供陸軍與陸戰隊砲兵單位使用，但由於T65榴彈砲源自於二戰時期的老舊設計，不僅射程不如共軍主力的PL66 152公釐榴彈砲，T65重5700公噸也無法用運輸機運送，陸軍因而開始尋找T65榴彈砲的替代品。

M777榴彈砲為全球第一款採用全鋁合金火砲系統，重4200公斤，是全球最輕榴彈砲，不只能透過運輸機運送，更能夠透過直升機運輸；標準型M777採用39倍徑砲管，射程雖然不如歐洲的52倍徑砲管，但是能發射採用GPS全球定位系統的M982神劍導引砲彈，射程24公里，加裝砲底噴氣式砲彈射程可達到40公里左右，性能不輸歐洲同級產品。

M777整合M109A6自走砲的數位射控系統，最大射速能夠以每分鐘5發射速進行急速射，只需2分鐘即可撤出陣地，能夠提供射擊後安全性。美軍2004年開始裝備M777榴彈砲，也引發陸軍採購興趣，多次向美國提出申購，卻被不只一次被拒絕。

不過，陸軍內部對於採購M777榴彈砲其實存有爭議，支持者認為M777性能優於國軍現役T65榴彈砲，能夠發射導引砲彈壓制登陸的共軍船團；但反對者認為，M777雖然輕，也符合精準火砲的要求，但還是必須靠車輛牽引，機動性太差，戰場存活率不如M109A6自走砲。

2017年對美軍購翻盤，轉而對美爭取採購原被暫緩的M109A6自走砲。美國國防部去 (2021)年8月宣布售台40輛M109A6自走砲車、總價值7.5億美元(約220億新台幣)。不料，因受俄烏戰爭影響，導致生產線排擠，2026年前無法供應新型M109A6自走砲，美方主動要求我國撤銷美國已完成通知國會程序的M109A6軍售案。

▲M777榴彈砲可由直升機運輸。（圖／美國陸軍）
▲M777榴彈砲可由直升機運輸。（圖／美國陸軍）


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