0至2歲公托資源不足又不均　婦團籲鄉鎮普設公托

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目前在家照顧1歲半幼兒的偏鄉媽媽謝芬卿表示，自己所居住的花蓮縣光復鄉完全沒有0至2歲公共托育資源，合法登記的保母也僅2位；花蓮縣僅3處0至2歲社區公共托育家園，可收托人數各12名，名額珍稀，自己排隊等待托育名額超過1年，小孩都快2歲了還等不到名額，希望政府能在每個鄉鎮都提供平價又安全的托育，讓她未來能夠全職工作。
另一位媽媽梁筱婕，目前將1歲小孩送托新北市三峽區的公設民營托嬰中心，但新北市托育服務管理委員會今年初決議新北市的準公共托嬰中心收費每月將漲價2000元，其他0至2歲托育漲幅可能也有1000元，但政府並未說明營運成本增加多少、漲價是否合理。
婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，衛福部已宣布今年8月起將調高0至2歲托育補助，每月自7000元提升至8500元，若新北市政府同意托嬰收費調漲2000元，形同讓業者吃掉家長補助還有賺，顯現各縣市政府托育收費「定價」的計算標準、成本資訊及決策過程向來模糊不清。
她呼籲，各縣市公共化及準公共托育的收費若要調整時，地方政府應先蒐集家長、相關團體及各界意見，並將收費定價管控在該縣市育齡家長的家庭可支配所得的10%至15%，且應公開定價的計算標準，包括該縣市育齡家長的平均薪資、家庭可支配所得，以及各鄉鎮市區平均一個孩子托育的成本等資訊，以利家長及各界檢視收費是否合理，期能保障家長權益，並提升托育品質及托育人員勞動條件。
台灣0至2歲公共托育服務資源長期匱乏的後果就是多數媽媽無法出門工作，這種負面影響在單親女性、受暴婦女、離婚家庭的處境上更加嚴重。
台灣婦女展業協會秘書長林香如說明，許多單親媽媽要等孩子比較大、可以進入幼兒園或小學之後，才能出來參加就業培力活動，嘗試回到職場，盼政府提供更普及的0至2歲托育，且要社區化、可近性，才能讓單親家庭穩定就業、穩定家庭生活品質。