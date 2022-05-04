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NBA／小手套左肘骨折恐報銷休4個月　柯瑞批：太過分

▲「小手套」Gary Payton II遭惡意犯規，造成左肘骨折，勇士一哥Stephen Curry批評灰熊球員太過分。（圖／美聯社／達志影像）
▲「小手套」Gary Payton II遭惡意犯規，造成左肘骨折，勇士一哥Stephen Curry批評灰熊球員太過分。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-05-04 14:30:47

季後賽次輪G2，勇士今(4)日作客出戰灰熊，生涯首度在季後賽先發的「小手套」Gary Payton II遭惡意犯規，造成左肘骨折，恐需4個月才能痊癒等於本季報銷，賽後勇士一哥Stephen Curry直批灰熊Dillon Brooks太過分了。

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今天開賽不到3分鐘，Brooks從後方打算攔阻Payton II上籃，結果直接擊中後者的頭部，被吹二級惡意犯規遭驅逐出場，更慘地是Payton II重摔在地前用左手撐地，導致左手經X光判定為左肘骨折，明日進一步透過MRI確定嚴重程度。

肘部骨折恐需長達4個月才能痊癒，等於本季直接報銷，賽後勇士教頭Steve Kerr表示聯盟中的球員都會遵守準則，永遠不對杵在半空中的球員做出可能危及生涯的危險動作，但，「Brooks打破了基本準則。」

Curry也同意，「這有點太過超過了，在一個球員要上籃時，他做出那樣的防守動作，導致很糟糕後果出現，讓他直接退出比賽。為GP感到難過，他正要在系列賽大放異彩，卻這樣被踢出比賽。」


「這是一次狗屁犯規。」勇士隊友Draymond Green氣到用髒話回應。在Payton II傷退不到10秒後，Green的右眼也挨了灰熊Xavier Tillman Sr.的肘擊，下場縫了幾針在第二節回到場上，但明顯相當腫脹，遺憾地是勇士最終以101:106輸球。



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