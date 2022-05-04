中市國民運動中心　議員批疫情短收順勢漲價

今年民生物價齊漲，中市議員張玉嬿今(4)日質詢指出，北區國民運動中心前年7月曾告調漲票價，經她質詢而緊急剎車，她要求，市府保證不讓OT廠商因疫情減少營收而漲價，反應增設每周一天折扣體驗，鼓勵市民多運動消除疫情精神壓力。

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張玉嬿說，去年4月「英國運動醫學期刊」，針對4萬8千位美國南加州新冠病毒確診者做回溯性調查，結果發現：不運動的人確診，其住院機率比有固定運動的人增加2.26倍，進入加護病房比率增加1.73倍，死亡比率增加2.49倍，研究直指不運動是導致病情嚴重的危險因素。

她又說，市民對疫情擴散感到恐慌，宅在家的時間增加，運動習慣也被迫改變，恐將導致更多缺乏運動的後遺症，建議運動局應鼓勵市民維持戶外或場館運動，官網也要增加更多居家運動教學影片，並關心輕症確診者的運動強度。

張玉嬿表示，國民運動中心因疫情影響，去年營收衰退約五成，最近一個月也減少二至三成，OT廠商有營運困難之處，市府可比照去年在租金和權利金方面提供紓困方，但是要保證不能讓廠商將營運損失轉嫁給愛運動的市民。

她說明，2020年5月運動局曾經同意北區將游泳池全票90元調整為100元，公告7月實施，後經她質詢市長盧秀燕後，全案才終止漲價，現在物價齊漲，國運中心設施絕對不能順勢漲價，市府應該抗漲來穩定物價。

張玉嬿建議，國民運動中心應增辦每周一天的「里民日」體驗折扣，鼓勵全民多運動幫助腦部釋放安多酚激素，有效消除疫情的精神壓力，並多加宣導各種運動帶來的好處，增強市民的抗壓能力。

另外，張玉嬿也說，要求未來的太平國民運動中心設施都要有學生優惠價格，日後新建的國運中心以及未來OT廠商換約時都要比照處理，鼓勵學生用零用錢就可以去運動。

運動局主任秘書賴東宏表示，國運中心營運去年衰退約五成，今年一到四月也衰退逾兩三成，市府目前評估研擬因應上半年營業狀況做土地租金或權利金減免，減輕業者壓力，去年已將業者租金及權利金做分期緩繳紓困措施，未來會持續多方面幫助業者紓困。