T1／海邊鬆一下！海神戰將猛男秀　全員充電備戰季後賽

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早早取得例行賽第一的高雄全家海神，上週二（4月26日）由總教練喬伊斯（Brendan Joyce）帶隊，率領團隊前往鄰近飯店的西子灣海灘放鬆，取代平時的體能訓練，希望讓球員在維持了將近一整季的緊繃備戰狀態中，稍稍喘口氣，球員們也藉此機會享受難得的悠閒時光，展現深藏不露的健美線條，一秒化身陽光男孩，照片一公布也讓高雄全家海神粉專爆動。
靠著海邊「鬆」一下，海神球員重新充電再出發，上週日作客桃園雲豹，全員出擊，打出龍頭強勢表現，全場攻下隊史新高137分，海神洋將霍爾（Ferrakohn Hall）單場攻下33分、10籃板雙10成績，幫助球隊以20分之差取勝。
驚奇二：獵鷹戰情吃緊 Wings Girls組客場加油團
雖然淘汰指數僅剩2，但臺南台鋼獵鷹沒有放棄任何一絲晉級希望，上週六作客新北中信特攻，球隊啦啦隊Wings Girls成員牙牙、妮妮、君白、少少4人還主動相約，合組客場加油團，親自到場為獵鷹打氣，儘管獵鷹最終不幸落敗，但4人異口同聲地說：「下週作客台灣啤酒英熊的比賽，我們一定還會去加油，我們大家都希望獵鷹的球季不要這麼快結束。」
4位Wings Girls還不忘為目前正在進行球迷票選的「最FUN主場」活動拉票，妮妮說：「雖然我們比不上百萬爪迷，但我覺得我們的主場真的很好玩耶，希望球迷們能夠多幫忙，大家一起挺一下獵鷹。」
驚奇三：特攻三連勝 「尋找巴西王」釣出本尊
新北中信特攻上週是本季例行賽最後主場週，風光奪下2勝，拉出一波三連勝，而主場推出的「DEA Nation特攻元年」主題也獲得廣大迴響，吉祥物Thunder陪著球迷一起變身遊戲玩家，透過破關解任務的過程，回顧中信特攻成軍第一年所經歷的大小里程碑。
而在阿巴西締造52分聯盟紀錄的「黑豹障礙」關卡裡，球團特別安排「巴西王尋人啟事」，公開協尋在網路論壇PTT大力支持阿巴西的網友walter1994，阿巴西本人還親自錄製影片喊話，邀請walter1994季後賽攜伴來主場看球。公告一出不但在網路上引起熱烈討論，還一舉釣出walter1994本尊，親自在台籃板發文回應，表示「中信特攻是全台最暖球團，願意讓球迷一圓近距離見到偶像的夢想，我一定會在買票進場支持。」
驚奇四：太陽防疫優先 全隊自關泡泡
面對台灣新冠肺炎持續升溫，臺中葳格太陽深怕球隊也陷入染疫風暴，總經理汪蔚傑早在2週前就下令全隊隊職員自關泡泡，所有人都入住球隊自費購買的宿舍集中管理，並訂定公約，嚴禁任何球員私自外出用餐，所有球隊行程一律團進團出，避免出入人流眾多場所，期望把染疫風險降到最低。
為了落實集中住宿管理，太陽在食衣住行上全方面照料球員，球員用餐都由球隊管理統一預定餐點，球員的練習、比賽球衣褲也都交由「潔衣家」專業洗衣公司負責清洗，球隊的移動則都專車接送。防護員在接觸每位球員前後都會徹底以酒精消毒所有設備，球隊也會提供GATSBY擦拭用濕巾給球員使用。
驚奇五：停電+確診 電豹女女孩日可惜了
桃園雲豹因為疫情影響，歷經延賽、閉門、更換主場等波折後，暌違1個月後上週重回主場中原大學體育館，還在賽前舉行專屬啦啦隊電豹女「樂浪來襲x電爆你」女孩日活動，由啦啦隊總監豆芽擔任主持人、舞蹈老師小帆以性感熱舞為活動揭開序幕，其餘13位電豹女孩則是輪番上陣，演出各自精心準備的拿手才藝表演，其中包含抒情演唱、搞笑舞蹈、DJ秀、喊mic、帥氣Locking舞蹈、說唱等，現場也吸引不少粉絲前來。
可惜雲豹用心安排的女孩日卻接連遇到停電、確診等干擾，模糊了活動焦點，週五對戰臺中葳格太陽，第三節突然遇到中壢地區無預警停電，比賽延誤40分鐘，週日對戰高雄全家海神，賽前又有球員快篩出現陽性反應，再度讓雲豹主場失焦。
驚奇六：最晚開箱外援 40歲灌籃王首秀
臺中葳格太陽在例行賽倒數第2戰終於開箱壓箱寶，40歲PBA灌籃王尼奧（Niño KG Canaleta）在上週日作客新北中信特攻上陣首秀，身為太陽的第2號亞洲外援，尼奧在T1聯盟的第一戰替補出賽15分鐘高效拿下12分，寶刀未老。
尼奧過去效力PBA長達16個球季，也曾來台參加過瓊斯盃，征戰PBA期間曾入選年度第一隊、最佳第六人、年度最佳進步獎，還拿到過5屆的PBA灌籃大賽冠軍，戰功彪炳，尼奧是太陽總經理汪蔚傑趕在3月註冊大限前找來的最後一塊爭冠拼圖，他說：「別看尼奧已經40歲，我相信他的身手和經驗一定還是可以為球隊帶來幫助。」
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