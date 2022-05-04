星巴克出「1招」支持強尼戴普！民眾全嗨翻 給錢不手軟
強尼戴普（Johnny Depp）和前妻安柏赫德（Amber Heard）的家暴官司案引起全球關注，網路上討論聲浪不停加大，現實生活中也開始有人用行動表達想法。美國一家星巴克就祭出神奇一招，用兩個簡單的透明小費箱來讓民眾表達立場，不料該設置得到廣大關注，眾人都想去投前表達支持。
原PO於TikTok上發布影片，內容車主將車開到星巴克得來速窗口結帳，看到窗台上擺放兩個透明小費箱，分別寫著強尼戴普、安柏赫德的名字，而她立即意會，掏出鈔票遞給店員，表示自己要將小費「投給」強尼戴普，以表支持。
原來這是美國一家星巴克，為支持強尼戴普而設立的新創意。店家於結帳窗台上放置代表強尼和安柏的小費箱，讓民眾自行決定要將小費投入哪個箱子，選擇的箱子也表達著眾人的立場，而在原PO的影片中能看到，寫著強尼的小費箱被塞得滿滿，安柏的箱子卻一張鈔票都沒有。
許多網友對該家星巴克的創意頗感認同「我會付出我所擁有的一切」、「太完美了！」、「這棒極了，在哪裡？我要去投錢」、「可惡我們這邊的沒有」、「如果有人投給安柏，應該被判終身監禁」。
部分網友則讚嘆於店家的商業頭腦「我的行銷課怎麼沒有教我這個」、「世界上最好的行銷策略」、「這官司繼續打，強尼很快會成為總裁XD」。 （編輯：李惠婷）