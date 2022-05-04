陳時中：疫苗接種率高才考慮「居隔轉型」 侯友宜回應了
新北市長侯友宜數次隔空向中央喊話盡快核准「居隔轉型」，但衛福部長陳時中認為要達到一定疫苗接種率才考慮；對此，侯友宜今（4）日指出，新北市第一劑的疫苗覆蓋率8成4、第二劑8成1，而長輩第三劑的疫苗覆蓋率也達7成1，盼中央盡快地來做好轉換。
侯友宜表示，他常常跟中央來溝通，新北市的第一劑疫苗覆蓋率8成4、第二劑8成1，而長輩第三劑的疫苗覆蓋率也達7成1，保護力有一定的程度；尤其新北市將目標擺在中重症以及居家照護的確診者，居隔一定要從被動式的管理，變成自我居隔管理，才能確保所有的醫療量能。
侯友宜認為，新北市的居家照護已達2萬0770人，再加上中重症也有一定的數量，呼籲中央盡快的來做好轉換，讓居隔轉型能夠順利成功，讓新北能保有醫療的量能；此外，新北市一直都在調整步伐，快速的做好準備，除創全國之先做好居家照護外，也不斷的開設集中檢疫中心，醫療量能的床數已超過去年。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。