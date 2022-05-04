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陳時中：疫苗接種率高才考慮「居隔轉型」 侯友宜回應了

▲新北市長侯友宜指出，新北市第一劑的疫苗覆蓋率8成4、第二劑8成1，而長輩第三劑的疫苗覆蓋率也達7成1，盼中央盡快地來做好轉換。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.04）
▲新北市長侯友宜指出，新北市第一劑的疫苗覆蓋率8成4、第二劑8成1，而長輩第三劑的疫苗覆蓋率也達7成1，盼中央盡快地來做好轉換。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.04）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-04 15:07:502022-05-04 15:58:24

新北市長侯友宜數次隔空向中央喊話盡快核准「居隔轉型」，但衛福部長陳時中認為要達到一定疫苗接種率才考慮；對此，侯友宜今（4）日指出，新北市第一劑的疫苗覆蓋率8成4、第二劑8成1，而長輩第三劑的疫苗覆蓋率也達7成1，盼中央盡快地來做好轉換。

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侯友宜表示，他常常跟中央來溝通，新北市的第一劑疫苗覆蓋率8成4、第二劑8成1，而長輩第三劑的疫苗覆蓋率也達7成1，保護力有一定的程度；尤其新北市將目標擺在中重症以及居家照護的確診者，居隔一定要從被動式的管理，變成自我居隔管理，才能確保所有的醫療量能。

侯友宜認為，新北市的居家照護已達2萬0770人，再加上中重症也有一定的數量，呼籲中央盡快的來做好轉換，讓居隔轉型能夠順利成功，讓新北能保有醫療的量能；此外，新北市一直都在調整步伐，快速的做好準備，除創全國之先做好居家照護外，也不斷的開設集中檢疫中心，醫療量能的床數已超過去年。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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