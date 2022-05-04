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《原子少年》多人確診　Ella暖心打氣「不要害怕、驚慌」

▲Ella給予《原子少年》的參賽者加油打氣。（圖／記者陳明安攝 ,2022.05.04）
▲Ella給予《原子少年》的參賽者加油打氣。（圖／記者陳明安攝 ,2022.05.04）

記者吳雨婕/台北報導

2022-05-04 15:37:282022-05-04 15:39:22

Ella今（4）日出席知名包包品牌記者會活動，她目前擔任選秀節目《原子少年》導師之一，先前傳出參賽者確診一事，談到會不會擔心疫情，Ella表示大家都要先做一個會隨時染疫的心理準備，「不要太擔心或害怕，疫苗有打好，如果生病確診了真的沒辦法，心情不要受影響。」

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Ella談到疫情，表示大家都要有隨時都會染疫的心理準備，不要太擔心、太害怕，「疫苗有打好了，如果還是確診真的沒辦法，心情不要被影響，剛好轉換心情。」她透露以防萬一，已經準備好了消炎藥、止痛藥、降高燒藥，少去人多的地方，「大家都要穩定情緒，一起度過難關，雖然現在這個狀態是最不好的，但至少有好好打疫苗，做好該做的防疫措施。」

▲Ella出席知名包包記者會。（圖／記者陳明安攝 ,2022.05.04）
▲Ella認為如果真的確診，不要太擔心或害怕。（圖／記者陳明安攝 ,2022.05.04）
Ella擔任《原子少年》導師之一，日前傳出多人確診，她提到得知有人確診的隔天就去做了PCR檢測，結果出爐陰性，她給予確診的參賽者打氣：「希望他們好好休息，休養身體，不要害怕、驚慌，感謝他們在節目裡帶給我們很多能量，看到他們為夢想全力以赴，即便我們已經到了這個年紀，也很為他們感到開心。」

▲Ella出席知名包包記者會。（圖／記者陳明安攝 ,2022.05.04）
▲Ella給予《原子少年》參賽者加油打氣。（圖／記者陳明安攝 ,2022.05.04）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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