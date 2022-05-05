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美軍援M777烏克蘭壓制俄軍　專家：國軍仍應先買自走砲

▲美國售台M109A6自走砲車，因烏俄戰爭將延後交貨。(圖／美國陸軍)
▲美國售台M109A6自走砲車，因烏俄戰爭將延後交貨。(圖／美國陸軍)

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-05 10:13:582022-05-05 10:15:59

為協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，美國持續提供烏克蘭軍援，已有超過70門M777 155公釐榴彈砲送至烏克蘭，但同一時間卻傳出因為俄烏戰爭導致軍火商「產線排擠」，美方已通知2026年前我國採購的M109A6自走砲難以交貨，國防部將尋求其他提代方案。M777與M109A6都是陸軍夢寐已求的裝備，專家認為應該還是該先採購自走砲。

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《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘表示，M777採用鋁合金製造，重約4250公斤，為全球最輕的榴彈砲，方便利用車輛與直升機運送，可由烏克蘭的步兵戰鬥車、輪甲車拖運，Ｍ777賦予烏軍炮兵機動攻擊能量。

陳國銘指出，M777只需5人就能操作，引進M777能夠減少國軍砲班組員人力，國軍對於引進M777一直很奢望。M109A6跟M777國軍都很想要，但由於M777是拖運火砲，仍需要車輛拖運，方便性不如自走砲，最好還是優先採購M109A6，很可惜因為俄烏戰爭美國先撥交給烏克蘭。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，貝宜系統（BAE Systems）公司當初研發M777是為了搭配傘兵作業，因此重量約4200多公斤，可由C-130運輸機空投，是一款可快速部署的火砲，Ｍ777使用M982神劍導引炮彈最大射程可達40公里，延伸射程型M777ER最遠射程可達70公里。

蘇紫雲表示，美國已經提供14萬發M777使用的砲彈，M777可由烏軍的Mi-8直升機運輸，美方持續提供武器可替代烏克蘭原有的武器系統，烏軍武器逐漸「北約化」之後相互操作性就更大了。

蘇紫雲表示，面對中共的空中武力威脅，國軍還是應該先採購自走砲優先，畢竟台灣面對的威脅與烏克蘭不同，自走砲射擊後可以快速撤收。

針對M109A6延後交貨，蘇紫雲指出，由於M109A6走的是軍售（FMS）模式，美國依據租借法案、國防授權法有權將軍火商的產品挪用給烏克蘭，但是美國是重視合約度的國家，美國還是要提供我國同樣性能的產品，或是延後交貨等選項。若買不到M109A6，國軍可以考慮爭取升級M109A5自走砲，巴西在2014年透過美國軍售升級40輛M-109A5升級套件，合約價1.1億美金；再來是採購更新型的M109A7，最後則是國產自走砲，民國69年國軍曾有研製XT69自走砲的經驗。

M777榴彈砲可以利用CH-47或CH-60直升機運輸，讓155公厘等級榴彈砲也可以快速部署。（圖／取自美國陸軍）
M777榴彈砲可以利用CH-47或CH-60直升機運輸，讓155公厘等級榴彈砲也可以快速部署。（圖／美國陸軍）




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