助重病新住民度難關！移民署攜手嘉邑行善團送暖

移民署南區事務大隊嘉義市服務站接獲轄內NGO團體轉介罹患重病的新住民金蘭，因無力負擔醫療費用且生活陷入困境，便前往關懷訪視，並瞭解實際狀況後，主動聯繫嘉邑行善團攜手送暖，提供扶助救助金，暫解燃眉之急。





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自大陸來台20多年的金蘭，和先生沒有生育子女，生病前金蘭曾做過看護的工作，生活過得平順，經濟無虞。但不知何原因在3年前身體狀況越來越差，甚至經歷多次手術，直到現在仍需要持續治療。由於金蘭的病情需要支付龐大的醫療費用，她的先生只好向親友借錢，加上生病需要有人在旁照料，先生也因此無法工作，夫妻兩人不僅須償還負債，更因為沒有收入，導致家庭生活陷入困境。





嘉義市服務站得知金蘭的家庭狀況後，由社工人員前往訪視關懷，並聯繫接洽嘉邑行善團攜手送暖，行善團的救助善行不僅僅只有造橋、補路，還有施棺（喪葬補助）、貧困扶助及善因種子等項目，這次金蘭因為重病致家庭發生變故，所幸及時獲得行善團的補助，暫時緩解所遭遇的生活困境。





嘉邑行善團理事長徐文志表示，行善團長期造橋補路，也提供各項社會扶助，相關的資源來自社會善心人士的捐款，這些捐款都將妥善充分運用到社會上每個需要伸出援手的地方。徐理事長還說，行善團秉持著人飢已飢，人溺已溺的精神來協助社會上這些突遭變故的人，度過一時的難關，並以社會共好的態度，希望藉由善行循環改變社會。





嘉義市服務站主任黃艷薰表示，移民署持續推動新住民照顧輔導及培力工作，並透過公私協力方式陪伴遭遇特殊境遇的新住民解決困難，若新住民及外國朋友有生活或法令上的問題不知道如何尋求管道獲得資訊，可撥打外來人士在台生活諮詢服務熱線「1990」詢問，歡迎新住民及外來人士多加使用。





▲新住民金蘭(右二)接受嘉邑行善團扶助救助金，並感謝行善團徐文志理事長(右三)及嘉義市服務站黃艷薰主任(中)。(圖／移民署提供）