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老虎城、IKEA曝足跡！台中+1680　 盧秀燕居隔出關

▲台中市長盧秀燕今居隔期滿出關，親自主持防疫記者會。（圖／盧秀燕臉書，2022.05.04）
▲台中市長盧秀燕今居隔期滿出關，親自主持防疫記者會。（圖／盧秀燕臉書，2022.05.04）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-04 16:11:00

全國本土確診新增2萬8420例，台中市新增1680例，其中688位個案為接觸者發病，包含校園群聚154例、職場群聚138例、家庭朋友群聚396例。高中以下確診學生數新增105人，達到771人，總停課學校創新高、達185校。日前接觸到確診訪賓的台中市長盧秀燕，今（4日）3+4期滿出關，她表示居隔期間是寶貴經驗，讓她更能了解居隔者的需求。

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▲台中市高中以下因確診停課有185校、學生確診數達771人。（圖／台中市政府提供，2022.05.04）
▲台中市高中以下因確診停課有185校、學生確診數達771人。（圖／台中市政府提供，2022.05.04）
盧秀燕表示，台中昨起與各大醫院合作實施「快篩陽得來速」機制，昨天PCR人數250人，市民反映蠻不錯的，今起量能由6家擴增到14家，可大幅節省民眾就醫時間，更能透過分流，把急診室留給真正需要急診的人，

▲台中市推動「快篩陽得來速」，今起量能由6家醫療院所擴增到14家。（圖／台中市政府提供，2022.05.04）
▲台中市推動「快篩陽得來速」，今起量能由6家醫療院所擴增到14家。（圖／台中市政府提供，2022.05.04）
台中市和平區雙崎部落文化健康照護站，前天傳出有受照護的阿公、阿嬤及照護員共3人出現發燒等症狀，市府今日安排醫護人員與防疫物資前進和平、設置簡易快篩服務站，共快篩150位、其中13位陽性、PCR確診，連同前一天的3人，該部落共17位確診，包括1位居服員、9位長輩、7名家人，由於多是輕症或無症狀，當地衛生所已媒合相關醫院進行居家照顧。

▲台中市確診者足跡熱點包含多處市場。（圖／台中市政府提供，2022.05.04）
▲台中市確診者足跡熱點包含多處市場。（圖／台中市政府提供，2022.05.04）
有關今日新增確診個案熱點足跡，衛生局說明，包括IKEA宜家家居台中店、潭子勝利夜市、台中旱溪夜市、新天地梧棲創始店、台中市魚市場、台中第五市場、台中第四市場、新光三越台中中港店、豐原第一市場、老虎城等。

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