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力挺新住民　蔡英文：你們400年後也是台灣的祖先

▲總統蔡英文表示，未來政府會繼續推動新住民政策，也要請大家與政府一起努力，推廣自己的語言、文化。（圖／記者黃宣尹攝，2022.05.04）
▲總統蔡英文表示，未來政府會繼續推動新住民政策，也要請大家與政府一起努力，推廣自己的語言、文化。（圖／記者黃宣尹攝，2022.05.04）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-04 16:04:25

民進黨婦女部去年舉辦「親愛的家鄉，你好嗎？」2021全國新住民及新二代圖文徵件競賽，後將得獎的16篇作品編排成冊出版，並於今（4）日舉行新書發表會。兼任民進黨主席的總統蔡英文致詞時表示，過去400年的台灣是移民社會，現在還展開雙手歡迎來自四面八方的新移民，因為各位400年後也是台灣的祖先了。

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蔡英文說，過去2年多來受到疫情影響，許多新住民朋友無法返鄉，因此特別想念在遠方的親友。她要謝謝婦女部用心舉辦這次徵件活動，讓新住民與新二代可以抒發對家鄉的思念，也感謝參加的朋友用文字、照片說出對家鄉想念，分享對台灣新故鄉的感人故事。

蔡英文說，現在台灣新住民、新二代人口已經超過100萬人，在台灣這個大家庭，新住民是重要家人；也是支撐這塊土地、豐富多元族群文化的力量。過去幾年她走訪各地，遇到許多認真、有才華的新住民，大家都很拼、努力，一起為台灣創造繁榮發展。

蔡英文說，未來政府也會繼續推動新住民政策，重視新住民子女教育，也要請大家與政府一起努力，推廣自己的語言、文化，讓每個台灣人都能更彼此瞭解，才能共同打造更包容、開放社會。

蔡英文說，她很贊同一句話，「過去的400年我們是移民社會，我們現在還展開雙手，來歡迎來自四面八方的新移民，讓台灣更加的豐富」，因為現在各位是新移民、新二代，但400年後也是台灣的祖先了。

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