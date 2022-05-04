全球平板電腦Q1出貨量年減3.9% Chromebook仍有相對優勢
根據國際數據資訊 (IDC) 全球個人運算裝置追蹤報告的初步研究結果顯示，2022年第一季（1Q22）全球平板電腦出貨量達到3840萬台，雖然出貨量仍高於新冠疫情前的水準，但年對年衰退了3.9%；成長已經放緩，這表明市場正在恢復到正常的季節性。
IDC也指出，許多用戶在2020年和2021年積極購買的設備仍在使用，這也影響到整體對平板電腦需求的發展。 Chromebook市場2022年第一季的出貨量年對年衰退61.9%，雖然整體市場因成熟市場的飽和而萎縮，但亞太地區（不含日本和中國）在本季因有幾個大型數位教育投資，仍保持成長態勢。
IDC行動和消費裝置研究高級研究分析師Anuroopa Nataraj表示：「雖然由於成熟市場的需求降低，全球平板電腦市場呈下降趨勢，但有趣的是看到幾個新品牌進入新興市場，特別是像realme、OPPO、小米等智慧手機供應商，雖然目前他們的數量還不足以撼動市場，但正是由於疫情以來新興市場對平板電腦的高需求，導致這些廠商可以利用現有的通路優勢建立一個生態系統，讓消費者擁有同一品牌的多種產品，就像蘋果一樣。」
IDC行動和消費裝置研究經理Jitesh Ubrani也表示：「鑑於過去幾季需求減少導致的庫存積壓，Chromebook的下降並不令人意外，如果沒有任何重大的供應變化，我們預計在未來幾個月內，在促銷活動的幫助下，庫存將被清除，隨著教育購買週期的重新開始，新的出貨量將開始回升。」