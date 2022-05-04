客家青少年有福了！國際事務訪問團復辦 甄選開始報名
客家委員會自106年起籌組「客家青少年國際事務訪問團」，迄108年止，已有三屆共計36名優秀客家血緣或淵源的後生，投入國際事務相關工作。受到疫情影響因而停辦2年，隨著疫苗普及施打、國境解封，客家委員會也宣布今年「客家青少年國際事務訪問團」重新恢復辦理。
高屏地區是南部客家重鎮，校園推廣客語用心，培育出不少優秀青少年。學齡前一直跟著阿婆住在美濃的曾柏瑜說：「能用客家話及英語進行海外服務是一個非常特別的經驗，紐澳之行用客家歌舞與當地文化交流，特殊的毛利迎賓儀式，讓我們與族人互相傳唱自己的家鄉歌曲，那個時刻真是感動啊！」
而來自屏東長治的107年團員邱瑞麒、妹妹也在108年獲選加入青訪團，最開心的莫過於邱媽媽了，她提到：「從小家庭就教導孩子莫忘祖宗言，瑞麒及瑞瑩參與海外客家懇親大會，真正學習和感受全球客家文化之連結，多元行程，開拓眼界，讓他們以志工服務的方式，實踐客家精神，體認傳承客家文化的使命，對高中時期的孩子來說是很震撼且深受感動的。」
「客家青少年國際事務訪問團」歡迎全國15至18歲之高中、職、五專在校學生（含應屆畢業生），有客家血緣或客家淵源，且自我認同為客家人，具中華民國國籍之青少年，踴躍報名參加甄選，報名至111年5月15日止（受理起迄日如遇國定假日，順延至下一辦公日）。111年青訪團將前往新加坡及馬來西亞，入選團員將盡情探索東南亞客家風貌及體驗多元文化。有興趣報名者，詳細資訊請查詢http：//www.hakkayouth.com.tw/ 或電洽07-3438100。