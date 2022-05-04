中市高中生車禍死亡3年22人　議員：密集交安宣導

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議員林祈烽質詢說，自108年1月迄今，台中市高中職以下學生共有71人不幸亡故，其中國小有26人，國中14人，高中職則有31人，多數都是因先天性疾病或後天感染疾病而病故，但也有部份學生是因交通意外事故而身亡，特別是高中職學生居多。
林祈烽指出，31位不幸亡故的高中職學生中，有22位都是因為在校外的機車車禍事故而身亡，他從資料推測，這些高中職生有多位都是無照駕駛，有些人可能已年滿18歲以機車做為交通代步工具，但因不熟交通規則和路線，駕駛經驗和臨場應變也不足，導致發生意外事故。
另外，在這網路資訊發達的年代，高中職生偷嚐禁果的事時有所聞，林祈烽表示，教育局調查資料顯示，從109學年到110學年共有7位學生懷孕，這些學生後續不知有沒有完成學業？要求教育局要加強對高中職生的交通安全和性知識教育的宣導，尤其是未滿18歲及未考上駕照前，千萬不要騎乘機車上路，以免發生交通事故，造成無法挽回的憾事。
副市長陳子敬表示，高中職學生年輕，對交通的認識不如成年人有經驗和深入，對速度較有追求的感覺，尤其是下坡的時候，可能不懂要去剎車，不曉得高速衝刺會帶來後面的一些事故。
教育局副局長葉俊傑說，高中職生年少輕狂，對機車會有好奇，會去追求速度感，其實，一有事故發生，警察局都會同步告知學校和教育局進行校安通報，教育局每年在各校都密集宣導交通規則、大型車內輪差等問題，單就高中部份，一年至少150場以上的交通宣導，人數都超過上萬人，全市也有68位種子教師，一個學期至少會為學生上18個小時左右的交通安全課程。
至於青少年偷嚐禁果未婚懷孕一事，葉俊傑表示，學校只要知道案件，都會會同衛政和社政單位去進行關懷，提供生產知識；但據他了解，這7位學生都沒有中輟休學，小孩也沒有生下來，都有留在學校繼續完成學業。