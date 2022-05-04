新北+10151！保全急診醫療的量能 侯友宜宣布分流就醫
確診人數破萬！新北市今（4）日新增10151人確診的病例，執行中的居家照護有25549人，居家隔離列管數為42141人；新北市長侯友宜表示，今日確診破萬但還不是高峰，未來還會更高，無論是專家學者或中央的預判，新北都採取最大的寬容值，用作壞的打算，做最好的準備。
此外，新北為了保全急診醫療的量能，採分流就醫的措施，呼籲民眾，快篩陽且有症狀再去醫院的戶外候診、批價領藥，新北已有11家醫院開設新冠肺炎防疫急門診；另如果是無症狀快篩陽的人，就到社區篩檢站，而有症狀快篩陰的人，一般就醫流程，至於有症況無快篩的人，則可以至155家定點監測診所。
侯友宜指出，盤點新北醫療的量能，以因應未來的疫情大海嘯，目前有1742床的專責病床，空床率30%，集中檢疫中心開設了1368房、2177床，也是全國最多，空床率64%；至於居家照護累計收治的人數為32252人，目前仍保有一定的居家照護量能，因為很多的基層診所，願意擔任居家照護的第一線夥伴。
侯友宜說，新北也加速住院的患者下轉居家照護，或集中檢疫中心的一條龍服務，希望讓醫院有更多的空床率，以確保更多的醫療量能；至於洗腎患者的部分，則分流安排居家照護或集中檢疫中心，只要沒有必要收治，會安排防疫的計程車到指定2家洗腎中心，這都是新北要保持醫療量能的策略。
侯友宜也再度向中央喊話，「居隔轉型，勢在必行」，盼能讓新北居隔轉型，居隔轉型的精神，包括非緊急不得外出，且不設電子圍籬，化被動管理變成主動自我居隔，居隔的對象則是同住親友，在校園跟職場的方面則是自主應變；公文很早就報上去，希望中央給新北支持，如需要居隔單也可申請。
※【NOWnews 今日新聞
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