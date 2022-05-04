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拉高住院門檻留醫療量能　柯文哲：不然會有人死在急診外

▲台北市長柯文哲4日表示，現在北市府要盡全力保存醫療量能，若屆時醫療體系被拖垮，恐怕會出現「人死在急診室外」的景象。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲4日表示，現在北市府要盡全力保存醫療量能，若屆時醫療體系被拖垮，恐怕會出現「人死在急診室外」的景象。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-04 16:41:14

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，台北市的每日確診案例也持續增加。為了保存台北市的醫療量能，台北市長柯文哲日前也宣布，北市新增「防疫急門診」與「篩檢車來速」，讓目前暴增的快篩陽性民眾可以先擋在醫院外，讓真正有需要住院的再住院，不然未來醫療量能緊縮時，「會有人死在急診室外。」

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柯文哲在今（4）日的北市防疫記者會上表示，為了保存台北市現階段的醫療量能，會把「住院標準」提高，讓真正有需要住院的人才住院。「如果輕症就住院，很快就會讓醫療量能被擊垮。」柯文哲直言，到時候真的有病人會住不進去，會死在急診外面，「我們要防止這個事情發生。」

柯文哲直言，現階段新增的「防疫急門診」與「篩檢車來速」，就是為了讓快篩陽性的民眾們可以先不要全都往醫院裡。「在醫院外面先處理掉，該領藥或PCR的當然都要做，但不能因此拖垮醫院的醫療量能。」柯文哲說，醫療體系量能盡量保存，才能衝過這個難關。

柯文哲也呼籲，現階段「快篩陽性」的民眾不需要驚慌，先在家透過網路預約的方式，預約「防疫急門診」與「篩檢車來速」，先填寫完相關資料，會加速到場後相關醫護人員的運作時間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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