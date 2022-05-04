華視接連出包 專業小組將實地查訪 NCC要求提檢討報告
華視昨天又出包，將總統蔡英文新聞字幕寫成「蔡EE」，引起民眾熱議。國家通訊傳播委員會（NCC）今（4）日表示，華視4月20日首次發生失誤時，NCC第一時間就去華視行政檢查，今天傍晚將與文化部組成專業小組，赴華視實地查訪，了解華視整體作業流程，並要求華視提報營運改善計畫及檢討報告。
NCC今天舉行例行記者會，媒體關注專業小組赴華視實地查訪一事。NCC副主委翁柏宗表示，華視4月20日首次發生失誤時，NCC第一時間就去華視檢查，今天是配合文化部就監理部分去調查了解。
NCC內容處處長黃文哲指出，華視4月20日首次出包，當天下午NCC就到公司進行行政檢查，後續違規情形，會透過SOP認定、甚至裁處，當時有跟華視代總經理陳雅琳聯繫，他們也把檢討報告陸續報來，主要還是「公司結構性問題」，至於後續該如何改善，NCC作為監理單位，會進行了解、裁處及後續處置。
他說，目前相關檢討報告及營運改善報告，華視還在處理中，今天文化部是基於公視法管理機關，對華視經營體質做進一步了解。
NCC官員表示，傍晚專業小組會到華視進行調查，了解華視整體作業流程、可能的出錯原因，以及是否有人力不足或人員教育訓練問題；華視今年8月有期中評鑑，NCC將檢視華視財務、人力增補以及營運計畫承諾執行情形，近期事件也會一併檢視。