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巷仔內／國軍買不到M109A6自走砲　還有這3個替代方案

▲美軍M109A7自走砲。（圖／美國陸軍）
▲美軍M109A7自走砲。（圖／美國陸軍）

記者呂炯昌／特稿

2022-05-05 10:13:472022-05-05 10:15:07

美國國防部去（2021）年宣布售台40輛M109A6自走砲，但陸軍向美採購的M109A6自走砲案近期傳出生變，美方通知由於軍援烏克蘭M109A6導致「生產線排擠」，已通知我方2026年前無法交貨，台美雙方協商將以替代方案取代。

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升級M109A5

目前國軍裝甲砲兵部隊裝配的是M109A2/A5系列自走砲，總數量依舊有225輛在役，M109A2於1982年開始於陸軍服役，部署於各裝甲旅及21砲指部，射程18公里，使用增程彈23.7公里， 最大射速每分鐘4發（前三分鐘），持續射速每分鐘1發，國軍計有160餘輛， 為陸軍砲兵主力。

M109A5則是1996年台海飛彈危機時緊急編列預算引進，1998年正式撥交部隊服役，M109A5射程22.5公里，增程彈30公里，最大射速每分鐘4發，持續射速每分鐘1發，採用M284式39倍徑，可射擊北約之各種精準彈 藥，但陸軍並未購置相關彈藥，致無法發揮應有之效能，為國軍現役最強自走砲。

若M109A6面臨延遲交貨，必須尋找其他替代方案，M109製造商BAE公司其實有提供升級方案M109A5+BR，價格僅新車25%，讓早期M109A2/A5系列版本達到A6版本的八成戰。陸軍不妨淘汰狀況較差的M109A2，全面升級M109A5，等待M109A6產線恢復供貨再行採購。

擴大雷霆2000產線

M109A6交貨延遲後，國防部評估替代方案為M142「海馬士多管火箭系統」（HIMARS），但M109A6攻用為替前線國軍部隊提供距離較近、持續性的火力支援；海馬士多管火箭系統依照所發射的彈藥種類，射程為42到300公里，主要目的是用來轟擊敵軍前線後方的高價值面目標，功能性兩者難以取代。

國防部已於去年與美方簽約採購海馬士多管火箭，若要增購海馬士多管火箭，不妨考慮擴大雷霆2000多管火箭系統的產線，雷霆2000能夠發射高爆鋼珠彈、雙效子母彈，被視為嚇阻解放軍登陸的利器，雷霆2000火箭最大射程可達45公里，可以作為彌補M109自走砲與海馬士多管火箭系統之間的射程空隙。

爭取M109A7

事實上，我方採購M109A6自走砲時，就有不同的聲音，認為M109A6已停產，若重開生產線價格將相當昂貴，花費220億台幣僅能採購40輛，美軍正在換裝M109A7自走砲。

M109A7與M109A6最大差異為前者使用M2步兵戰鬥車底盤，為了因應將來更多的電子、網路設備，A7也換裝了比A6更大的600伏特電源系統，以及更新型的指揮通訊系統。2018年美國批准出售沙烏地阿拉伯M109A6，但沙國得知美軍開始換裝M109A7後，決定停止執行M109A6採購。據了解，美方也不反對台灣採購M109A7，國軍可藉此思考是否順勢向美方爭取更先進的M109A7自走砲。

 
▲漢光35號演習「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」中，參與操演的雷霆2000多管火箭系統依令發射MK15火箭彈。（圖／軍聞社提供）
▲漢光35號演習「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」中，參與操演的雷霆2000多管火箭系統依令發射MK15火箭彈。（圖／軍聞社提供）
▲國軍現有225輛M109A2/A5系列自走砲。（圖／軍聞社）
▲國軍現有225輛M109A2/A5系列自走砲。（圖／軍聞社）

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