民視也出包！《辣新聞》字幕誤植「40萬死」 發道歉啟事
近期華視新聞頻頻出包成為外界焦點，而民視的《辣新聞》字幕日前也發生誤植，民眾黨立委蔡壁如在臉書分享節目截圖，標題字幕寫著柯文哲放話「400萬確診40萬死」，蔡壁如質疑哪來的40萬死？更透露自己已向NCC具名檢舉。對此，民視也緊急發出道歉啟事，澄清是無心之疏失，已將製作人記大過一次、編審記小過一次處分。
蔡壁如還原柯文哲談話始末，「一個星期前，台北市議員羅智強在議會上質詢台北市長柯文哲：市長覺得到年底大概會有多少人確診？死亡人數是多少？如果是以美國1％算的話？柯文哲回確診人數400萬人以上，如果以美國1％來算，4萬人」。
蔡壁如批評，「哪來的『40萬死』！？電視台就這麼擺明著抹黑造謠，散播台北市長柯文哲亂放話「400萬確診40萬死」，疫情期間製造假消息、散播恐慌，NCC、CDC你們看到了嗎？」
對此，民視也發出道歉啟事致歉，解釋《辣新聞》節目於五月二日晚間播出時，「將標題4萬誤植錯誤數字為40萬，製作人承認自己一時疏忽恍神，誤植數字，因為整體節目中的背板圖卡與發言內容，皆表現正確數字，顯見此標題錯誤乃無心之個人疏失，造成訊息錯誤傳佈，民視新聞表達歉意。後續處置，製作人未察覺錯誤即上標，自認疏失造成訊息錯誤，公司提報懲處製作人大過一次，編審小過處分。」（編輯：倪浩軒）