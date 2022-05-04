溫馨五月　中山73邀請媽媽免費看電影

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美國著名小說《小婦人》自1868年出版以來，重新詮釋改編不時可見，最新的版本，就是2019年由葛麗塔潔薇所執導的《她們》。這部以美國南北戰爭為時代背景的小說，象徵19世紀女性自主意志的抬頭，葛麗塔潔薇保留了原版故事的架構，加入了自己對劇中四姐妹的詮釋，以描繪馬區家族四位姐妹之間的生活瑣事，來表現她們鮮明的個性以及她們所嚮往追求的人生理想，更襯托出女性獨立自主的期許。
《她們》在敘事上打破了第三視角的平鋪直敘，並且將原著小說及之前的改編版本融會貫通，創造出更符合當代思維的故事，獲得了2020年六項奧斯卡提名，其中就包含了最佳改編劇本，讓這部超越一世紀依然受大家喜愛的故事可以繼續延燒。
愛情的終點是婚姻嗎？婚姻的結果是孩子嗎？「 中山73」選映的英國電影《唯你是愛》講述的是相愛的兩人，在婚後卻面臨了生兒育女的問題，因為無法生育的巨大壓力，讓兩人情感開始漸行漸遠。電影探究愛情中無法忽略的現實層面，也融入人工受孕議題，循序漸進的敘事，讓觀眾可以跟著主角的心境，感受從愛戀到爭執的細膩情感，更有許多可以作為愛情、婚姻註解的經典對白，讓您直面婚姻的本質。
《幸福路上》則是台灣近年來最出色的動畫電影之一，由台中市政府新聞局補助製作，於國內外皆獲得了最佳動畫長片的佳績，動畫創作風格上及故事描述更緊緊貼合台灣的社會變遷，雖然片中政治意涵是最被人討論的一部分，但其實《幸福路上》更講述了女性成長所要面對的許多自我認同與定位，還有社會對於女性的期待。
主角小琪成長的年代正好是六、七年級世代的縮影，女性開始進入職場工作，對於自己人生的追求，不再只有婚姻、家庭這個選項，然而社會卻還是會對女性該有的「幸福人生」加諸一道框架，小琪在不愉快的婚姻生活中，對自己的人生感到迷惘，回到家鄉，熟悉的環境讓她憶起兒時的種種與阿嬤的話，這些都是她尋找幸福的解答。