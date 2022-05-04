溫馨五月　中山73邀請媽媽免費看電影

迎接即將到來的母親節，為了慰勞媽媽們平日辛勤付出，台中市影視發展基金會所屬「中山73影視藝文空間」特別向犧牲奉獻給家庭的媽媽們致上最高敬意，只要在五月份前往「 中山73」看電影，媽媽們通通免費！此外，配合節慶也特別精選好萊塢史上第五位被奧斯卡提名的女性導演葛麗塔潔薇精采代表作品分別是「她們」及「淑女鳥」，導演以其充滿女性觀點與提問的故事內容，展現善良堅韌的面對人生道路，非常推薦給所有媽媽們，在忙碌的日常中，抽空給自己或結伴一起到「中山73」來一場享受電影的悠閒時光吧。

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美國著名小說《小婦人》自1868年出版以來，重新詮釋改編不時可見，最新的版本，就是2019年由葛麗塔潔薇所執導的《她們》。這部以美國南北戰爭為時代背景的小說，象徵19世紀女性自主意志的抬頭，葛麗塔潔薇保留了原版故事的架構，加入了自己對劇中四姐妹的詮釋，以描繪馬區家族四位姐妹之間的生活瑣事，來表現她們鮮明的個性以及她們所嚮往追求的人生理想，更襯托出女性獨立自主的期許。

《她們》在敘事上打破了第三視角的平鋪直敘，並且將原著小說及之前的改編版本融會貫通，創造出更符合當代思維的故事，獲得了2020年六項奧斯卡提名，其中就包含了最佳改編劇本，讓這部超越一世紀依然受大家喜愛的故事可以繼續延燒。

▲《唯你是愛》片中描繪人工受孕，主角兩人一同面對生子問題(圖／中市影視發展基金會提供2022.5.4)

愛情的終點是婚姻嗎？婚姻的結果是孩子嗎？「 中山73」選映的英國電影《唯你是愛》講述的是相愛的兩人，在婚後卻面臨了生兒育女的問題，因為無法生育的巨大壓力，讓兩人情感開始漸行漸遠。電影探究愛情中無法忽略的現實層面，也融入人工受孕議題，循序漸進的敘事，讓觀眾可以跟著主角的心境，感受從愛戀到爭執的細膩情感，更有許多可以作為愛情、婚姻註解的經典對白，讓您直面婚姻的本質。

《幸福路上》則是台灣近年來最出色的動畫電影之一，由台中市政府新聞局補助製作，於國內外皆獲得了最佳動畫長片的佳績，動畫創作風格上及故事描述更緊緊貼合台灣的社會變遷，雖然片中政治意涵是最被人討論的一部分，但其實《幸福路上》更講述了女性成長所要面對的許多自我認同與定位，還有社會對於女性的期待。