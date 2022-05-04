快篩陽視同確診可獲防疫險理賠？產險業：回歸保單條款
國內本土確診單日逼近3萬人，防疫政策也不斷在變，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口，「快篩陽性」視同確診最快可能5月中實施，民眾也關心這樣防疫險可以申請理賠嗎？對此，產險業者今（4）日強調，防疫保單理賠仍要回歸保單條款規定，而不是跟著防疫政策或措施走。就防疫保單契約來看，確診理賠要出具醫療診斷書或住院證明，也就是說， 若只因快篩陽性，未經醫師診斷及出具醫療診斷證明書是無法理賠的。
現今疫情升溫，台北市長柯文哲提出，若是確診數持續增加，採檢量能不堪負荷時，應該將「快篩陽性視同陽性」，意即民眾快篩陽性就視同確診新冠肺炎。對此，衛福部長、也是指揮中心指揮官陳時中今日在立法院衛環委員會受訪時表示，居隔、居檢者「快篩陽性視同確診」最快有可能5月中實施，要看行政程序大家意見，不過基本上已經討論差不多了。
面對5月中可能實施居隔、居檢者「快篩陽性視同確診」，有投保防疫險的民眾最關心的就是這樣可以申請理賠嗎？其實，面對防疫政策不斷改變及放寬，產險業者也是很頭痛，在理賠上恐怕面臨很多狀況，但產險業者表示，一切回歸保單條款，怎麼規定就怎麼做，與防疫政策是兩碼事，當然，不會快篩陽性就理賠。
以防疫險保單提供的「確診補償金」來說，防疫險保單契約中會明訂承保範圍，即被保險人於保險期間內，經醫師診斷罹患第三條約定之法定傳染病，且於本契約生效前30天以內，未曾罹患相同法定傳染病，依本契約約定定額給付法定傳染病補償健康保險金。同時，申請理賠時也要出具醫療診斷書或住院證明，也就是要經醫師處置及提供醫療診斷書。
此外，要拿到防疫險的「隔離補償金」，也不是有居隔通知書就可獲得理賠。產險業者說，現在有很多是自主居家隔離，因此，在申請理賠時，除有居隔通知書等證明文件之外，也理賠人員審查時，也會調查是否真的符合匡離隔離條件及有無隔離事實，也因此，很多理賠案件可能都要個案審查及認定。