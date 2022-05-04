快要卸任怕清算？文在寅「閃電修法」大砍檢查權難避嫌

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然而就在昨（3）日，總統文在寅簽署了《刑事訴訟法》修正案，將與4月30日國會多數通過的《檢察廳法》修正案一併等到4個月後正式上路。《刑事訴訟法》新增條款相當於變相禁止檢察機關為了偵辦在查案件，在無合理依據下以不當手法調查其他案件。
而《檢察廳法》修正案則不只規定檢察官不得對本人偵辦的案件提出公訴外，更令檢察機關從原先直接偵查現行貪腐、經濟、公職人員、選舉、軍工項目及大型事故等6項重大犯罪，一口氣縮減至貪腐及經濟犯罪2項，其他4項偵辦權力將交由警方負責，意味著從今以後政治人物舞弊或權貴濫權的線索只能交由警方查辦，檢查系統無力干預。
外界認為這是文在寅政府過去5年任期內不斷推動檢查制度改革的最後一哩路，過去文在寅政府的司法改革核心向來以重整檢察和警察部門權力為目標，法務部和檢方因此產生激烈衝突，就連時任檢查總長的尹錫悅也宣布請辭，這次文在寅「速戰速決」推動修法，被質疑是為了避免卸任後走上青瓦臺前任總統們的後塵，因此才閃電通過避免尹錫悅10日就職後動用否決權。
對此，準總統尹錫悅則重申去年申請請辭時的說法，強調文在寅「完剝檢調」（完全剝奪檢察機關調查權）的作法只會帶來腐敗橫行的社會，將嚴重違背憲法精神。修法後將擁有更大調查權力的警察廳則發聲明稱，會加強偵查能力，並會以相互尊重的方式跟檢方合作。