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快要卸任怕清算？文在寅「閃電修法」大砍檢查權難避嫌

▲韓國總統當選人尹錫悅（右）本月10日即將接棒，先前更放話要調查韓國現任總統文在寅（左），而在卸任前文在寅則快手通過修法縮減檢方偵查權引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國總統當選人尹錫悅（右）本月10日即將接棒，先前更放話要調查韓國現任總統文在寅（左），而在卸任前文在寅則快手通過修法縮減檢方偵查權引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-04 16:59:00

韓國現任總統文在寅將於5月9日正式卸任，隨著新任總統尹錫悅即將上任、文在寅身家遭到調查，現任政府迅速通過了《檢察廳法》和《刑事訴訟法》修正案，使韓國刑事與司法體系面臨70年來最大衝擊，檢方更痛批文在寅是為了迴避卸任後遭檢控因此才大刀砍了檢查體系偵查權。

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過去韓國總統往往有向上一任總統「找碴」的習慣，新朝清算舊朝的「青瓦台魔咒」更讓韓國總統成為高危險職業，即將接棒的尹錫悅更是在還沒當上總統前就先送第 11 任總統朴槿惠入獄，綜合韓媒報導，即將交棒的文在寅如今身家也開始遭到調查，包含土地、綜合所得收入，連妻子的治裝費也令檢警體系產生疑竇。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲文在寅即將卸任，歷屆總統下台後都會遭到政治清算的「青瓦台魔咒」是否持續令外界關注。（圖／美聯社／達志影像）
然而就在昨（3）日，總統文在寅簽署了《刑事訴訟法》修正案，將與4月30日國會多數通過的《檢察廳法》修正案一併等到4個月後正式上路。《刑事訴訟法》新增條款相當於變相禁止檢察機關為了偵辦在查案件，在無合理依據下以不當手法調查其他案件。

而《檢察廳法》修正案則不只規定檢察官不得對本人偵辦的案件提出公訴外，更令檢察機關從原先直接偵查現行貪腐、經濟、公職人員、選舉、軍工項目及大型事故等6項重大犯罪，一口氣縮減至貪腐及經濟犯罪2項，其他4項偵辦權力將交由警方負責，意味著從今以後政治人物舞弊或權貴濫權的線索只能交由警方查辦，檢查系統無力干預。

外界認為這是文在寅政府過去5年任期內不斷推動檢查制度改革的最後一哩路，過去文在寅政府的司法改革核心向來以重整檢察和警察部門權力為目標，法務部和檢方因此產生激烈衝突，就連時任檢查總長的尹錫悅也宣布請辭，這次文在寅「速戰速決」推動修法，被質疑是為了避免卸任後走上青瓦臺前任總統們的後塵，因此才閃電通過避免尹錫悅10日就職後動用否決權。

對此，準總統尹錫悅則重申去年申請請辭時的說法，強調文在寅「完剝檢調」（完全剝奪檢察機關調查權）的作法只會帶來腐敗橫行的社會，將嚴重違背憲法精神。修法後將擁有更大調查權力的警察廳則發聲明稱，會加強偵查能力，並會以相互尊重的方式跟檢方合作。
 

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