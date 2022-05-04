上班族憂心！買嘸快篩無法出門工作算曠職？勞動部回應了
近期本土確診病例持續攀升，在疫情發展下想維持正常生活，關於出勤請假的各種規定，就成為廣大上班族最關心的課題。而現行接觸者的居家隔離規定為「3＋4」，也就是前3天必須居家隔離，後4天則為自主防疫，若快篩陰性則可出門上班。但這也衍生出爭議，若處於自主防疫期間、但沒有快篩可驗，雇主可以要求員工要到辦公室上班嗎？員工若未到會被記曠職嗎？對此，勞動部也回應了。
按照指揮中心的說明，「3＋4」後4天的自主防疫期間，不能到餐廳內用、不能聚餐聚會、也不能前往人潮擁擠場所與不特定對象接觸，但是只要快篩陰性，就可以戴口罩後出門上學或上班。
自主防疫期間若要出門必須每天快篩，4天就要用掉4份快篩試劑。不過現在快篩試劑十分搶手，藥局前經常可見排隊人潮，並不是所有人都有充足快篩在手能夠應付需求。就有勞工抱怨，雇主要求員工在自主防疫期間照常出勤上班，但又不提供快篩，還威脅不到班就算曠職，讓員工好無奈。
對此，勞動部官員回應表示，勞工因遵守防疫規定，在雇主未提供快篩且勞工也無法自行買到快篩時，若因此導致無法外出工作，勞資雙方應互相協調，運用現行假別來請假，可請假別包括事假、病假、特休等。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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