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過馬路走輸小綠人要注意　當心是「肺動脈高壓」警訊

▲肺動脈高壓大使「小綠人」大型玩偶現身，與醫師一起示範如何透過「喘咳血腫暈」口訣與簡單的 「PK小綠人」自我檢測法。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.04）
▲肺動脈高壓大使「小綠人」大型玩偶現身，與醫師一起示範如何透過「喘咳血腫暈」口訣與簡單的 「PK小綠人」自我檢測法。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.04）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-05-04 17:39:09

每年5月5日是世界肺高壓日，為提升大眾和自體免疫疾病病友對於「肺動脈高壓」的認知，社團法人中華民國肺動脈高血壓關心協會於今（4日）舉辦記者會，邀請病友分享個人故事，並由全國首創的肺動脈高壓大使「小綠人」大型玩偶現身，與醫師一起示範如何透過「喘咳血腫暈」口訣與簡單的 「PK小綠人」自我檢測法，及早發覺肺動脈高壓的警訊，進而就醫檢查與治療。

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▲肺動脈高壓大使「小綠人」現身與醫師一起示範簡單的 「PK小綠人」自我檢測法。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.04）
▲肺動脈高壓大使「小綠人」現身與醫師一起示範簡單的 「PK小綠人」自我檢測法。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.04）
高雄榮民總醫院肺高壓專業治療中心主任黃偉春表示，肺動脈高壓又稱為「心臟癌症」，是一種心臟、肺臟及血管系統嚴重的病變。肺動脈高壓成因多樣，除了原發性肺動脈高壓的致病機制尚未明確，部分肺動脈高壓是因其他疾病續發導致，包括自體免疫疾病、先天性心臟病等。另外，不當使用特定藥物或毒物，也可能引發肺動脈高壓。

肺動脈高壓的死亡率高，對高風險族群來說，自覺症狀相當重要，如果發現莫名出現「喘(呼吸困難) 咳(嗽)血(咳血) 腫(下肢水腫) 暈(暈厥或頭暈) 」5大症狀，或者過馬路「走輸小綠人」都應提高警覺。黃偉春特別說明，「過馬路PK小綠人」概念來自於臨床評估肺高壓風險的「6分鐘步行測試 」，正常情況下，人人都可以在時限內通過馬路，但若發現過馬路走輸小綠人，或者步行時感覺氣喘吁吁，就需注意心肺功能可能有問題。

▲肺動脈高壓的死亡率高，如果發現莫名出現「喘咳血腫暈」5大症狀，或者過馬路「走輸小綠人」都應提高警覺。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.04）
▲肺動脈高壓的死亡率高，如果發現莫名出現「喘咳血腫暈」5大症狀，或者過馬路「走輸小綠人」都應提高警覺。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.04）
中華民國肺動脈高血壓關心協會理事長鄭錦昌表示，早期國人缺乏肺動脈高壓的疾病認知，加上20年前肺動脈高壓缺乏有效的治療，半數病人平均存活不到3年，然而，隨著診療與治療藥物的突破，目前部分肺動脈高壓病人有獲得穩定健保用藥的機會，及早且積極治療，也能保有良好的生活品質。

高雄榮民總醫院是全台灣第一個成立肺高壓照護團隊的醫院，集結心臟內外科、過敏免疫風濕科、 和復健等多面向照護量能，迄今累積20年豐富的治療和照護經驗。院方統計，平均存活10年的肺動脈高壓病人高達8成，甚至有病友已經與肺動脈高壓共存超過20年。

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