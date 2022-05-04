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名家論壇》錢震宇／身為家長你怎能不生氣

▲對於兒童是否該施打疫苗的問題，台灣各界產生許多討論。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲對於兒童是否該施打疫苗的問題，台灣各界產生許多討論。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

文/錢震宇

2022-05-04 17:57:06

台灣已經進入少子化時代，新生兒出生數不如死亡數，每個小孩都很珍貴，在家長心中都是寶貝，理應獲得政府最好的照顧。然而，現在的政府根本不了解家長的困擾，除了工作壓力大之外，還要負擔小孩的學費、生活費，現在還要擔心小孩的健康。令人生氣的是，疫情肆虐全球已經2年多，就當各國陸續脫下口罩，恢復正常生活時，我們的兒童正面臨是否該施打疫苗的問題，而蔡政府的回答卻是：「想不想打隨便」。

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根據疫情指揮中心的最新公布，今日新增28420例本土病例，累計全台已經有破10萬人染疫，這波疫情主要侵襲的是長者跟幼童，再加上之前有位2歲男童染疫後不幸死亡，讓家長非常擔心。家中有12歲以下的小孩，最近最常被問到的一個問題是，「到底該不該給小孩打疫苗」，面對學校中陸續有同學確診而班級停課，到底該不該讓學生正常上學，會不會群聚，這問題一直困擾著家長及學校。

是否施打疫苗，成年人自然有權決定，但未成年的兒童及青少年，發育尚未完全，自己也無法權衡是否要打疫苗，這時候應該是由醫政機關去蒐集世界各地的兒童施打的狀況以及詢問專家學者後，做出建議後交由家長去決定；但陳時中一貫的說法是，「政府沒有一定要，交由大家決定，都是開放式選項」。

好笑了，2周前陳時中不是說，食藥署已召開專家會議，在考量有效性、安全性等狀況下，同意6歲到11歲兒童可施打莫德納疫苗，需施打2劑，劑量為成人的一半，且2劑需間隔28天。當時陳時中信誓旦旦的表示，兒童臨床試驗的結果與成年人試驗結果相近，未偵測到新的重大安全疑慮。現在又改口政府沒有一定要兒童打。

嬰兒、幼童因為抵抗力弱，容易併發重症，所以家長才會特別擔心，但政府的講法是不必停課，但又不強迫打疫苗，「那請問兒童到底要怎麼防護？」主管全國教育的潘文忠也是一個甩鍋卸責，他說，家長不必急著做決定，必要時也可以諮詢相關醫師專業做參考，會尊重家長決定做後續處理。「這不是廢話、甚麼才是廢話」。

以新加坡為例，早在去年底就開始為5到11歲的兒童接種BNT疫苗，劑量只有成人的1/3，每劑10微克，兩劑疫苗間隔21天。美國去年底也開始為兒童接種BNT疫苗，國際上目前也只有BNT通過美國疾病管制與預防中心CDC及歐洲藥品管理局EMA的認可，反倒是莫德納至今尚未取得兒童疫苗的批准，但蔡政府卻核准，食藥署到底做了多少臨床試驗？國外的案例到底兒童是否需要施打疫苗？沒有人出面跟家長說清楚，政府官員一致的回答，「家長決定」，不負責任到了極點！

施打疫苗既然是中央疫情指揮中心的決定，就是政策，政府必須負完全的責任。政府一方面宣導施打疫苗減輕重症的機率，一方面又說兒童施打疫苗是自由決定，家長擔憂兒童染疫，政府又跟家長說不打沒關係，「請問到底要政府幹嘛」？

要快篩沒快篩、要兒童疫苗沒兒童疫苗、要口服藥沒口服藥，社會已經亂成一團，陳時中竟還有臉每天下午2點開記者會，真的是夠了！


●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：[email protected]

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