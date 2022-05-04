被稱「台灣神童」？柯文哲：這是科學不是預言

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸蔓延，台北市長柯文哲日前也針對疫情狀況，預言「4月疫情將會反撲」，日前又說全台會因為疫情而大亂，因此不少網友將柯文哲比喻為「印度神童阿南德」。對此柯文哲今（4）日下午被問及該議題時，直言自己不是預言，而是透過科學研究而預測後的結果。
針對外界形容他是「台灣神童」，柯文哲在下午的防疫記者會上回應，表示他所說的都是科學而不是預言。「如果台北市看得到這些資料，舉凡衛福部、國務院等機關資料一定更多，因為中央可以動用的資源比我們更清楚。」柯文哲說，所以目前的疫情發展，國內完全可以事前預知。
不過話鋒一轉，柯文哲則認為，比較奇怪的是為何都可以用資料進行事先的推測，包括多少人感染、R值為何，「當一切都能事先知道的時候，為什麼中央沒有提前做準備？這才是問題。」柯文哲強調，這些不是預言而是科學，「這不是預言啦，我們是醫生不是算命的。」
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