COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

兩公約第3次國家報告　5/9國際審查

▲法務部舉辦兩公約第3次國家報告國際審查會議會前記者會。（圖／法務部提供，2022.5.4）
▲法務部舉辦兩公約第3次國家報告國際審查會議會前記者會。（圖／法務部提供，2022.5.4）

記者潘千詩／台北報導

2022-05-04 18:11:052022-05-04 18:16:52

法務部今（4）日舉辦兩公約第3次國家報告國際審查會議會前記者會。法務部長蔡清祥表示，正值疫情變化之際，經多次溝通協調，仍以維持「面對面」審查為主，但會議期間將遵照指揮中心防疫指引，規畫不握手、團進團出、獨立電梯及廁所，以高規格保障國際審查委員們的健康安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
我國自2009年12月10日施行《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》（兩公約）以來，法務部依兩公約施行法規定，建立人權報告制度，分別在2012年、2016年、2020年提出兩公約初次、第2次、第3次國家報告，是固定4年1次的會議，邀請國際專家來台「在地審查」，進而提出完整結論性意見與建議。

行政院政務委員羅秉成表示，雖是第3次的國家報告，但卻是第1次用行政院名義提出、主辦，按時程應該是去年3月就應該國家審查，卻因疫情關係一延再延，本想跟國際專家視訊會議，但國際專家認為實體會議較好。

羅秉成說，觀察最近5、6年來我國人權有突破性發展，如：2020年在監察院成立國家人權委員會，就是第1次國家報告給予的建議，另外，同婚議題也是因國際專家關切，才通過同婚專法。

4年循環1次的國家報告，是由受監督國提出報告，再由像是NGO等民間團體提出影子報告，質詢受監督國沒提到的缺點，受監督國會回覆專家意見，專家再平行回覆，現在進入第3階段，也就是國際專家來到現場。

本次國際審查會議訂在5月9日至11日，在張榮發基金會舉行，有10位國際人權學者專家就我國落實兩公約各項權利及第2次國家報告國際審查會議結論性意見與建議的人權進展做審查。

據了解，政府有立法打擊疫情假消息，國際專家對於具體打擊效果提出疑問，我國回應，經統計，自2020年2月疫情發生至2022年3月30日止，各地檢署偵辦散布疫情假消息案，合計起訴103人，緩起訴473人，不起訴866人，起訴比率僅7％。

3天對話式審查會議結束後，國際專家將召開一整天的閉門會議，並撰寫審查的結論性意見與建議，並於5月13日下午3時，在司法新廈大禮堂發表，屆時將由羅秉成代表我國接受國際專家所提出的結論性意見與建議，將成為未來政策推動的大方向。

天下第一署門口2度鬥毆、砍人　北檢：絕不容挑釁

獨／輕症確診者好像被踢皮球　他一提審後資料答案通通來

謝長廷一案拆2次告　法院判羅智強免賠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀