兩公約第3次國家報告　5/9國際審查

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行政院政務委員羅秉成表示，雖是第3次的國家報告，但卻是第1次用行政院名義提出、主辦，按時程應該是去年3月就應該國家審查，卻因疫情關係一延再延，本想跟國際專家視訊會議，但國際專家認為實體會議較好。
羅秉成說，觀察最近5、6年來我國人權有突破性發展，如：2020年在監察院成立國家人權委員會，就是第1次國家報告給予的建議，另外，同婚議題也是因國際專家關切，才通過同婚專法。
4年循環1次的國家報告，是由受監督國提出報告，再由像是NGO等民間團體提出影子報告，質詢受監督國沒提到的缺點，受監督國會回覆專家意見，專家再平行回覆，現在進入第3階段，也就是國際專家來到現場。
本次國際審查會議訂在5月9日至11日，在張榮發基金會舉行，有10位國際人權學者專家就我國落實兩公約各項權利及第2次國家報告國際審查會議結論性意見與建議的人權進展做審查。
據了解，政府有立法打擊疫情假消息，國際專家對於具體打擊效果提出疑問，我國回應，經統計，自2020年2月疫情發生至2022年3月30日止，各地檢署偵辦散布疫情假消息案，合計起訴103人，緩起訴473人，不起訴866人，起訴比率僅7％。
3天對話式審查會議結束後，國際專家將召開一整天的閉門會議，並撰寫審查的結論性意見與建議，並於5月13日下午3時，在司法新廈大禮堂發表，屆時將由羅秉成代表我國接受國際專家所提出的結論性意見與建議，將成為未來政策推動的大方向。