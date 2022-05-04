採購快篩被質疑圖利特定廠商　指揮中心再澄清：絕無偏頗

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指揮中心說明，今（111）年4月Omicron疫情發展迅速，快篩試劑需求遽增，指揮中心緊急徵用快篩試劑，全力充裕供應量能，後因疫情擴散，為擴大供應量能，緊急增購進口快篩試劑。因本案符合採購法第 22 條第1項第3款之不可預見之緊急事故，採限制性招標緊急採購方式為之，但快篩試劑供應商必須符合:1.食藥署已核准專案輸入許可、2.履約貨品保存效期達6個月以上、3.今年5月31日前履約等3要件始符合資格。本次緊急採購除高登環球生醫公司外，尚有其他9家公司亦符合供應資格。
指揮中心進一步指出，經查經濟部商業司資料，高登環球生醫公司之前身「茴味食品有限公司」原登記在桃園市，109年11月30日遷址新北市更名登記「高登環球生醫有限公司」，並新增醫療器材批發業及零售業，在公司登記法規上並無疑義，復於109年12月取得新北市衛生局核發的醫療器材販賣業許可執照。國民黨團獨舉新北市政府核發醫療器材販賣業許可執照的高登環球公司攻擊，原因令人費解。
指揮中心表示，國際間對於新冠病毒快篩試劑緊急專案審查(EUA)，係依各國法規及其疫情狀況，有不同審查標準與規定。因新冠病毒快篩試劑產品效能對防疫影響甚鉅，食藥署為確保國人使用此類產品的安全及有效性，對於相關案件審查皆審慎把關。對於此類產品專案輸入申請案，皆要求檢附產品技術性報告。
指揮中心強調，在野黨屢次以快篩試劑價格、供應商等議題大肆炒作危言聳聽，實無助於防疫，呼籲全民團結防疫，勿輕信偏頗訊息。
另外中央流行疫情指揮中心表示，有關某臺北市議員質疑政府進口羅氏快篩，恐圖利特定代理商一事，指揮中心重申，羅氏/亞培為全球最知名檢驗試劑品牌之一，這次指揮中心徵用羅氏快篩做實名制，因為班機時效、航運成本、交易金額及金融保證等因素，絶非經銷商所能承擔，所以這次是由政府直接徵用羅氏公司所生產的快篩試劑，與國內代理商牛耳公司完全無關。（編輯：倪浩軒）