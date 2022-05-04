市場靜待FOMC！台股量低迷 法人：留意通膨下終端需求
市場靜待美國聯準會為期 2 天的聯邦公開市場委員會 （FOMC） 會議，美股昨（3）日走揚、幅度不高。台北股市今（4）日早盤一度漲逾110點，終場僅漲66點，收在16565點，成交金額僅新台幣1923億元。法人指出，目前市場都在等待FOMC會議結果，且台股第一季財報將陸續公布，若數據報喜有望提振疲弱的投資信心，但仍該留意高通膨之下的終端需求變化。
台股歷經美股兩個交易日大震盪後又小回神，除了是反映美國重要科技股財報外，等待FOMC會議結果也是其中一個原因。PGIM保德信科技島基金經理人葉獻文指出，聯準會的鷹派態度，讓市場對升息預期速度加速，加上烏俄戰爭使得市場對於未來經濟展望開始產生疑慮，導致近期頻頻出現由美股引發全球股市大幅震盪。
另外，葉獻文也說，台股又有中國疫情封城變數，導致第二季產業供需快速調整，且本土疫情快速升溫，讓台股投資信心受到影響，不過檢視經濟數據與各市場今年來的回檔幅度，似有過度反映的狀況。
葉獻文表示，事實上，隨著智慧家庭、物流、製造等新興科技應用趨勢浪潮持續推升高速傳輸需求，不同於現今使用兩個頻段的Wi-Fi5，Wi-Fi6、6E將透過更寬的頻道，提升輸送量與安全性，加上雲端服務、元宇宙題材與AR、VR裝戴設備高速發展，市場研究機構預期Wi-Fi6、6E可望於今年達到近6成市佔且成為市場主流技術，預期網通與相關零組件企業獲利力將獲得有力支撐。
針對近期台股走勢，葉獻文認為，目前市場都在等待FOMC會議結果，另外，台股第一季財報將陸續公布，若財報數據報喜，有望提振近期較為疲弱的投資信心，但仍宜留意高通膨之下的終端需求變化。