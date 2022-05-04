蘋果APP Store稅收太多？馬斯克開嗆：最多只能抽到3％
全球首富馬斯克買下推特後，不僅揚言要大刀闊斧革新推特，打算營造一個政治中立的平台，還放話下個目標是收購可口可樂（Coca-Cola），日前又針對蘋果在App Store內抽取30%收入的作法有意見，認為蘋果最多只能抽3%。
《紐約郵報》指出，過去蘋果在App Store的抽成高達30%引發許多軟體開發商或獨立遊戲發行商不滿，更戲謔稱這30%為「蘋果稅」。未來的推特老闆馬斯克也針對此發表看法，他認為蘋果對於應用程式開發商抽取3成收入「非常不OK」，然而蘋果對於馬斯克的評論尚未即時做出回應。
馬斯克表示，蘋果現在於App Store收取的費用超出他們應該收取的10倍，他認為蘋果最多只能抽3%收入，而有這種想法的不只有馬斯克一人，製作《要塞英雄》（Fortnite）的遊戲開發大廠Epic Games先前就為此告上法院，馬斯克為此形容蘋果的做法就像是對整個網路世界收取3成稅金，並支持Epic Games的做法。
此外，《彭博》指出，馬斯克過去共同創立、後來出售的支付平台「PayPal」對於歐盟監管機構打擊Apple Pay「貢獻良多」，靠著向歐盟委員會不斷抱怨蘋果公司綁定iPhone使用自家支付平台Apple Pay的壟斷行為，歐盟委員會正式對Apple Pay與蘋果的商業行為進行整肅。
不過報導中也提到，蘋果在App Store的抽成制度上也有做出讓步，例如自2021年1月起，將調降App Store從30%降至15%的傭金抽成，不過僅限於每年稅後營收100萬美元以下的小型企業和應用程式開發商。