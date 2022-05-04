旗津超精采！啤酒嘉年華、黑沙玩藝節接力 一路嗨到8月
高市府觀光局自3月25日起，搭配旗津振興規劃為期六週「Fun旗津」系列活動，舉辦台語、嘻哈、街舞、親子、偶像男女團、金曲串燒等不同主題活動，為在地商圈及業者帶來可觀的觀光人潮。精采活動不間斷，緊接著還有啤酒音樂嘉年華、旗津黑沙玩藝節、超大型風箏展演等，要讓遊客一路HIGH到8月底。
高市府觀光局為振興旗津觀光，推出不同的主題活動，藉以吸引本市或外地遊客前往旅遊，促進當地消費。配合旗津券可在當地消費使用至8月31日，市府相關單位已規劃周周有活動、加強優化觀光軟硬體建設等方案，也都在8月底會陸續完工，持續幫助提升旗津商機，重新活絡旗津觀光命脈。
高市府觀光局長周玲妏指出，Fun旗津系列活動歷經超過一個月的時間，已累計約52萬人次參與，不只打造了多元有趣的旗津，引起許多討論話題，最重要的是藉由活動的規劃、景區環境的優化及提升、不間斷的沙灘活動等，帶動旗津在地的觀光，進而帶動周邊觀光產業經濟效益，吸引許多遊客再度走入旗津，讓旗津的美再度被大家看見！緊接著，啤酒音樂嘉年華、旗津黑沙玩藝節、超大型風箏展演等將陸續接棒登場，旗津的夏天精彩可期，更多資訊請上高雄旅遊網( https://khh.travel/ )查詢。