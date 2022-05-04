有口紅印更值錢？日女推特賣用過的口罩　月進帳3千日圓

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一名住在東京的30歲女性上班族是在2021年8月開始成為「口罩賣家」，她會在推特上傳工作跟健身房戴了一天、沾上汗水與化妝品痕跡的口罩照片，並且假裝自己只有20多歲，來販賣用過的口罩。雖然一開始也懷疑會不會有人買，但沒想到不到1天就有近10人與她聯絡。
這名上班族在推特上看到販賣使用過的口罩的貼文，因為她原先就會透過跳蚤市場APP出售用不到的二手服飾，所以於販賣用過的口罩僅認為是「販賣二手衣物的延伸」，於是自己也開始販售口罩。她表示，以1個口罩500日圓成交，1個月賣出約4個，至今仍有人定期向她買口罩，有時1個月可以賺到3000日圓左右。另外還有人希望買她穿過的絲襪或內衣，加上口罩至今賺了約2萬日圓。
雖然也有買家要求見面，但是她都予以拒絕，也沒有在推特上貼出露臉的照片或告知買家聯絡方式，所以不覺得有什麼危險。但是因為最近「同業」越來越多，她覺得生意越來越差，只能降價或加上口紅印等增加「附加價值」來促銷。
另外，還有國中3年級的女學生，因為看到朋友有販售用過口罩的經驗，今年2月也加入「口罩賣家」的行列。她曾經賣出15個口罩1500日圓，也有賣自己穿過的內衣或是自己的「露舌照」，但她會拒絕買家要求拍裸照或見面的要求。這名女學生表示，其實她並不想販賣這種東西，但是她沒有辦法打工，又想要賺錢買漫畫，，打算上高中後就不再販售。
不過販賣使用過的口罩，可能會因此惹禍上身。日本最大網拍平台mercari（メルカリ）禁止販賣已開封的衛生用品，但前述的賣口罩的上班族女性，事先在推特談妥價格後，再到mercari開設衣服的賣場讓買家下標。對此，mercari表示，若發現有用戶違規，會將商品下架並警告用戶，該平台也禁止上述以假冒賣衣服的形式賣口罩等「假冒商品」賣場。
不過日本個地方政府的青少年健全育成條例都有規定，禁止購買未滿18歲青少年穿過的內衣等物品，但使用過的口罩並不在此限制。警方相關人士表示，當時條例在立法時，並未想到會有人販賣用過的口罩，因此，恐怕很難成為刑事案件。
曾任職過警官的律師澤井康生表示，現行法規上很難將青少年用過的口罩列為管制對象，除非是口罩上沾有大量唾液，被視為買賣唾液就可能違法。澤井康生同時也憂心，青少年可能會以販賣口罩為契機，進一步發生傳送裸照、與買家見面而遭性侵等問題，呼籲網路社群平台以及網拍平台能研議相關措施，杜絕販售使用過的口罩等行為。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。