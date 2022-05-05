母親節外送平台「雲端超市」戰開打！省錢優惠碼快筆記
今年母親節再度因為疫情而受到影響，本土確診案例持續飆升。防疫優先的前提下，不少民眾取消出遊和聚餐計畫，改為「宅慶祝」，除了透過外送平台除了點美食送到家之外，兩大平台 Uber Eats 和foodpanda的雲端超市掀也起母親節大戰，Uber Eats 優市端出高檔食材並找來主廚教做菜；foodpanda熊貓超市攜手起士公爵，推出獨家聯名「 foodpanda | 起士公爵醇愛重乳酪蛋糕」，同時紛推折扣碼來吸客。
4月中台灣疫情升溫，根據Uber Eats 新事業副總張祐欣指出，Uber Eats 優市的保健食品商品訂購量已經成長1倍，顯示疫情催化民眾對於外送的改變。母親節的慶祝也改為外帶、外送，甚至是「自煮」，Uber Eats 「優市」針對母親節推出特級肋眼、干貝、龍蝦等高檔食材，還有儀式感百分百的鮮花、蛋糕，讓民眾不用出門就能度過母親節。
Uber Eats 「優市」寵愛媽咪專區5/6開賣，搭配 Uber Eats 新用戶【寵愛媽咪五折慶】限時優惠序號，可享兩筆訂單各 5 折優惠（不限最低消費金額），單筆最高折抵 200 元。Uber Eats 「優市」已經在雙北範圍開展了 8 家雲端超市，包含中山、內湖、中和、新店、三重、北投、大安和樹林，能滿足近 9 成雙北民眾市 24 小時的生鮮雜貨採購需求。
同時邀請吉克主廚，推出以台灣人最愛的三大亞洲旅遊地「日本、泰國、韓國」為靈感來源，運用Uber Eats 「優市」優質食材打造三道30分鐘可以完成的料理，影片將於Uber Eats 官方臉書分享，5/4公布第一集「日式天婦羅」料理影片，並將於5/7、5/8推出第二、三集料理影片。
foodpanda母親節則首度攜手金馬獎連續 4 年指定蛋糕品牌，被喻為乳酪蛋糕第一品牌的「起士公爵」，推出獨家聯名「 foodpanda | 起士公爵 醇愛重乳酪蛋糕」，標榜著低卡低糖，卻不失醇厚香氣及綿密滋味的乳酪蛋糕，蛋糕上烙印foodpanda的胖胖達說「 I LOVE U 」充滿節慶感，即日起在 pandamart 熊貓超市開賣。
此外，pandamart 熊貓超市也上架康乃馨鮮花花束，即使無法親自為媽媽慶祝，透過外送也能即刻送達。熊貓超市也推出「孝心料理」專區，包括美國 CAB 紐約客牛排、智利鮭魚切片，讓消費者可以大展廚藝，親自烹煮母親節大餐。在母親節前，即日起～5/15，於 foodpanda 美食專區單筆訂單滿549元，輸入優惠碼【她有超能力】，即現折100元，每人限用2次，宅在家聚餐防疫又能享折扣。