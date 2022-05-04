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強尼戴普慘遭「斷指」家暴　男人也是性別歧視下的受害者

▲強尼戴普與安柏赫德的家暴風波鬧得滿城風雨。（圖／美聯社）
▲強尼戴普與安柏赫德的家暴風波鬧得滿城風雨。（圖／美聯社）

文／姊妹淘

2022-05-04 21:51:282022-05-04 22:10:20

58歲好萊塢知名演員強尼戴普與小23歲《水行俠》女星安柏赫德於2015年結婚，遭女方控訴家暴，婚姻維持一年多就掰掰。之後兩人公開互撕，強尼戴普聲稱遭安柏赫德暴力相向、精神凌虐，並出示多張自己被女方割斷手指、打到住院的照片，而今兩人對簿公堂，上演「21世紀英國最大誹謗案」。

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2020年，英媒曝光安柏赫德的三段錄音，她先承認自己毆打強尼戴普，甚至還自滿地對他說：「我不能保證未來不會再打你！」

當年語音一出讓外界譁然，畢竟這項鐵證完全翻轉案情，而強尼戴普之前也說過，安柏赫德數度恐嚇他：「你去講呀！沒有人會相信你的！我只是50幾公斤的女性，你是比我強壯的男人，沒人會相信我對你施暴的。」

真相浮出水面，安柏赫德受到網友全面抨擊，一天內就有11萬人連署要華納兄弟影業把她踢出《水行俠2》演出；網上還成立「#JusticeForJohnnyDepp（還給強尼戴普一個公道）」的聲援運動，要還給強尼戴普一個清白。

▲安柏赫德揮拳自傷。（圖／美聯社）
▲安柏赫德揮拳自傷。（圖／美聯社）
那時，強尼戴普與安柏赫德都透過律師承認音檔為真，但雙方各執一詞，女方堅稱自己是「自衛」，男方則回應「我才是自衛！」

不過，各大外媒也開始討論起一件事：誰說只有女人是家庭暴力的受害者？

當女力已經成為時代趨勢，難免會被有心人士拿來當話題炒作，誤以為「女權」的宗旨就是得跟「打壓男性」畫上等號，把「爭取權益」演變成了「戰性別」的鬥爭。

安柏赫德之所以遭到諸多外媒、女權作家的撻伐，主因在於2015年她控訴遭到強尼戴普家暴時，當時輿論都偏袒她，而在接下《水行俠》的「梅拉公主」爆紅後，她頻頻以「家暴受害者」的過來人姿態上遍媒體訪談，高舉女權大旗，要所有被家暴的女孩懂得為自己發聲（Speak up），賺到了不少關注。

「捍衛性別平權」，是安柏赫德藉由這起家暴事件，為自己延伸創造的人設，但現在竟然爆出：她才是真正的施暴者。假面具被拆穿，自然引起群眾憤怒，也被認為是在消費女性主義。

▲哥倫比亞大學的「床墊女孩」事件。（圖／取自the guardian）
▲哥倫比亞大學的「床墊女孩」事件。（圖／取自the guardian）
筆者想起幾年前哥倫比亞大學的「床墊女孩」事件，一位名叫Emma Sulkowicz的女同學，為了抗議遭到男同學性侵，卻沒有被校方重視，遂扛著床墊行走校園，要為自己討公道。

當時，Emma獲得許多女孩支持，被稱讚是「幫助女性發聲的校園鬥士」，獲得了國際婦女組織頒發「勇敢女性獎」。

但之後被她控訴的男同學卻受不了，站出來提供一系列他和女方的親密對話，雙方歷經2年司法程序，法院認定Emma誹謗，而她口中的強姦只是她編造的謊言。

再加上Emma後來拍攝影像作品，影片內容是自己與一名男性性交的場面，雖然她認為這是想「展現約會強姦的始末」，卻被許多女性留言批評，當中甚至還有強暴受害者，她們認為：「身為受害者，我根本不會想看到這樣的影片。」

筆者願意相信Emma原先是立意良善，但若想以「過來人」、「受害者」的名義，試圖加強自己想傳播的信念，就要更小心謹慎：畢竟假如你不是受害者，卻硬要裝成受害者，真相曝光後的反感肯定更劇烈。

安柏赫德便是如此：我相信她捐款給家暴婦女是真的，她鼓勵女孩受暴時要站出來，也是真的。

但，她割斷強尼戴普手指是真的；在強尼戴普床上大便是真的；恐嚇強尼戴普：「沒有人會相信女人會打人」，也是真的。

筆者身為長期研讀女性主義相關書籍的人，而《姊妹淘》文章許多角度也以「同理女性」的方向去思考。

但藉著「強尼戴普遭家暴」這件事，我們也來順便聊聊：世人對男性的刻板印象，到底是什麼？

根據加拿大警方統計，女性受到家暴比例為 22%，男性比例為 28%，但在受害者當中，女性願意道出受暴經過的比例為23%，男性僅為19%；台灣衛福部最新數據也指出，男性遭到家暴的比例已經從17%上升到28%；英國警方亦表示，男性受暴者已經來到40%。

男性往往不敢訴說自己被家暴，理由正如安柏赫德訕笑強尼戴普的那句話：「誰會相信你？」

刻板印象裡，男人就是身強體壯，如果被妻子虐待，那該是多麽丟臉的一件事？

此外，據加拿大北克羅那國立大學應用社會與社群心理所教授 Sarah Desmarais表示：「男人最常遭受的，都是女人給予的精神層面的暴力，舉凡自殘、情緒勒索、被取笑經濟條件不佳…等等。」

數據血淋淋證實，男人也是會被家暴、被歧視的。

別平權的意義，本來就不是單一捍衛女性，而是也要確保男人能漸漸甩開世人對其的性別偏見創造一個個體共融、相互同理的和諧社會。

▲安柏赫德（左）、強尼戴普昔日好感情回不去。（圖／美聯社）
▲安柏赫德（左）、強尼戴普昔日好感情回不去。（圖／美聯社）
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