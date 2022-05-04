強尼戴普慘遭「斷指」家暴　男人也是性別歧視下的受害者

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當年語音一出讓外界譁然，畢竟這項鐵證完全翻轉案情，而強尼戴普之前也說過，安柏赫德數度恐嚇他：「你去講呀！沒有人會相信你的！我只是50幾公斤的女性，你是比我強壯的男人，沒人會相信我對你施暴的。」
真相浮出水面，安柏赫德受到網友全面抨擊，一天內就有11萬人連署要華納兄弟影業把她踢出《水行俠2》演出；網上還成立「#JusticeForJohnnyDepp（還給強尼戴普一個公道）」的聲援運動，要還給強尼戴普一個清白。
那時，強尼戴普與安柏赫德都透過律師承認音檔為真，但雙方各執一詞，女方堅稱自己是「自衛」，男方則回應「我才是自衛！」
不過，各大外媒也開始討論起一件事：誰說只有女人是家庭暴力的受害者？
當女力已經成為時代趨勢，難免會被有心人士拿來當話題炒作，誤以為「女權」的宗旨就是得跟「打壓男性」畫上等號，把「爭取權益」演變成了「戰性別」的鬥爭。
安柏赫德之所以遭到諸多外媒、女權作家的撻伐，主因在於2015年她控訴遭到強尼戴普家暴時，當時輿論都偏袒她，而在接下《水行俠》的「梅拉公主」爆紅後，她頻頻以「家暴受害者」的過來人姿態上遍媒體訪談，高舉女權大旗，要所有被家暴的女孩懂得為自己發聲（Speak up），賺到了不少關注。
「捍衛性別平權」，是安柏赫德藉由這起家暴事件，為自己延伸創造的人設，但現在竟然爆出：她才是真正的施暴者。假面具被拆穿，自然引起群眾憤怒，也被認為是在消費女性主義。
筆者想起幾年前哥倫比亞大學的「床墊女孩」事件，一位名叫Emma Sulkowicz的女同學，為了抗議遭到男同學性侵，卻沒有被校方重視，遂扛著床墊行走校園，要為自己討公道。
當時，Emma獲得許多女孩支持，被稱讚是「幫助女性發聲的校園鬥士」，獲得了國際婦女組織頒發「勇敢女性獎」。
但之後被她控訴的男同學卻受不了，站出來提供一系列他和女方的親密對話，雙方歷經2年司法程序，法院認定Emma誹謗，而她口中的強姦只是她編造的謊言。
再加上Emma後來拍攝影像作品，影片內容是自己與一名男性性交的場面，雖然她認為這是想「展現約會強姦的始末」，卻被許多女性留言批評，當中甚至還有強暴受害者，她們認為：「身為受害者，我根本不會想看到這樣的影片。」
筆者願意相信Emma原先是立意良善，但若想以「過來人」、「受害者」的名義，試圖加強自己想傳播的信念，就要更小心謹慎：畢竟假如你不是受害者，卻硬要裝成受害者，真相曝光後的反感肯定更劇烈。
安柏赫德便是如此：我相信她捐款給家暴婦女是真的，她鼓勵女孩受暴時要站出來，也是真的。
但，她割斷強尼戴普手指是真的；在強尼戴普床上大便是真的；恐嚇強尼戴普：「沒有人會相信女人會打人」，也是真的。
筆者身為長期研讀女性主義相關書籍的人，而《姊妹淘》文章許多角度也以「同理女性」的方向去思考。
但藉著「強尼戴普遭家暴」這件事，我們也來順便聊聊：世人對男性的刻板印象，到底是什麼？
根據加拿大警方統計，女性受到家暴比例為 22%，男性比例為 28%，但在受害者當中，女性願意道出受暴經過的比例為23%，男性僅為19%；台灣衛福部最新數據也指出，男性遭到家暴的比例已經從17%上升到28%；英國警方亦表示，男性受暴者已經來到40%。
男性往往不敢訴說自己被家暴，理由正如安柏赫德訕笑強尼戴普的那句話：「誰會相信你？」
刻板印象裡，男人就是身強體壯，如果被妻子虐待，那該是多麽丟臉的一件事？
此外，據加拿大北克羅那國立大學應用社會與社群心理所教授 Sarah Desmarais表示：「男人最常遭受的，都是女人給予的精神層面的暴力，舉凡自殘、情緒勒索、被取笑經濟條件不佳…等等。」
數據血淋淋證實，男人也是會被家暴、被歧視的。
性別平權的意義，本來就不是單一捍衛女性，而是也要確保男人能漸漸甩開世人對其的性別偏見，創造一個個體共融、相互同理的和諧社會。
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